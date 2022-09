Consultorio de Psicología: "Tengo miedo a volar, no puedo evitar pensar en lo negativo, ¿qué puedo hacer para sobrellevarlo?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Celos de mi hermana

PREGUNTA La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Soy una chica de 25 años y me encuentro en un periodo de mi vida de muchos cambios. Actualmente vivo en el extranjero pero me encantaría mudarme a otro país.

Eso implica una búsqueda de empleo, de casa, nuevos amigos, realizar una mudanza, etc. Yo quiero ese cambio pero ahora viene el problema: me comparo con mi hermana mayor. Nos llevamos solo dos años y medio de diferencia y ella se encuentra en plenitud. Es decir, aquella famosa frase de "tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor".

Ella ya tiene casa propia, tiene un trabajo que le gusta y fijo y tiene novio desde hace casi 8 años. Llevo un tiempo (un mes) en el que estoy todo el rato comparándome y no me encuentro bien, porque lo hago inconsciente.

Por ejemplo, el tipo de pensamiento es "lla ya lo tiene todo y yo no tengo nada, ni novio, ni casa ni trabajo...". La quiero muchísimo pero no puedo contener esos celos o rabia por el hecho de que a mí no me está yendo bien. ¿Cómo puedo mejorar este tipo de comportamento que tengo hacia ella y hacia mí?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El trabajo que tienes pendiente es contigo misma. El problema no es tu hermana, ni lo que haya conseguido, es tu insatisfacción interior. No lo dudes, la psicología nos enseña en estos casos la importancia de querernos, valorarnos, trabajar nuestra seguridad y nuestra autoestima para poder conseguir nuestros principales objetivos.

¿Qué puedes hacer? Profundizar en tu autoconocimiento, determinar las conductas a cambiar o mejorar y volcarte en ello. Es un tema muy bonito, aunque complejo. En el libro “Lo mejor de tu vida eres tú”, detallo cómo lograrlo de una forma muy práctica.

Ahí encontrarás una serie de preguntas que te ayudarán a profundizar en tu autoconocimiento, y después todo un programa de posibles acciones, que te facilitarán la consecución de tus objetivos. Recuerda, que tú eres una persona única en el mundo, con un valor muy singular, que sacarás a la superficie en cuanto pongas a tu mente a tu favor.

Mi autoestima es nula

PREGUNTA Tengo 40 años, tuve una infancia feliz, unos padres que siempre me han apoyado en todo, que siempre me han valorado y siempre me han insistido en que soy igual que el resto. He logrado formar una familia, la cual también está unida y sin problemas importantes pero mi autoestima siempre es nula, me miro al espejo y me doy asco, si en el trabajo alguien me reprocha algo me machaco hasta el límite de no poder dormir y explotar en lloros y llantos como si fuera una niña.

Cuando intento realizar alguna accion positiva para alguien y no sale bien y le he creado a esa persona falsas esperanzas, me siento muy mal y no puedo dejar de sentir culpabilidad hacia mi persona. Y asi constantemente.

Cualquier persona que hable mal de mí, sin encararme con ella, me hace sentir mal y poca cosa. Me tratan para depresión pero soy consciente que el problema no es tanto la sociedad o las situaciones como mi personalidad ya que yo no tengo una personalidad arrolladora.

Mi nucleo de amistades es muy reducido porque no me siento comoda ni bien conmigo misma para salir al mundo a decir "esta soy yo". No entiendo por qué me siento así y cuando no controlo una situación me siento desbordada y empiezo a sentir ansiedad. Ya estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace un año y medio pero no logro avanzar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No sé el tipo de tratamiento psicológico que estás siguiendo, pero supongo que estarán trabajando tu autoestima, tu confianza, tu seguridad, tu asertividad… Es importante que le manifiestes al psicólogo/a tus expectativas.

Resulta crucial un buen análisis, que te permita delimitar claramente los objetivos, pero todo ese trabajo se queda en nada si los especialistas no te preparan para la acción, para que puedas dar esos pasos que tanto necesitas.

La seguridad, la confianza, la asertividad… se pueden trabajar muy bien desde la psicología. Seguro que has leído muchos libros, pero en “La Inutilidad del Sufrimiento” y en “Lo mejor de tu vida eres tú” detallo cómo dar esos pasos y conseguir la autoestima que tanto buscas. No te resignes a no lograrlo.

Adolescente mentiroso

PREGUNTA Tengo un hijo adolescente de 14 años, es muy bueno y responsable. Hasta ahora nunca me ha dado problemas. Pero ahora ha empezado a decir mentiras con cualquier cosa y sabe que no lo soporto.

Siempre he hablado y hablo con él comentándole que las mentiras son una cosa a la que le tengo alergia. Cuando veo que me miente le castigo (sin salir, ni consola ni móvil). Una temporada pero luego se le olvida y vuelve otra vez. ¿Cómo debo actuar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Muchos adolescentes mienten para conseguir sus objetivos, y lo hacen porque ya creen que pueden “engañar” a los adultos. Resulta crucial que no solamente sus mentiras tengas consecuencias incómodas para él (como las que describes), pero vendrá muy bien poner el foco en sus comportamientos más positivos; esos comportamientos deben tener el reconocimiento por tu parte que tanto le ayudarán a valorar que consigue más a través de la verdad y el esfuerzo, que del engaño.

En cualquier caso, recuerda que cuando miente, las consecuencias deben estar muy ajustadas en el tiempo; si le pones un castigo que dura 2 semanas, a los 2 días ya habrá dejado de tener efecto. En el libro “Emociones que hieren” y en “La verdad de la mentira” detallo cómo actuar en estos casos.

Crucero traumático

PREGUNTA Tengo miedo a volar. Solo he cogido un avión dos veces, hace muchos años y en trayectos muy cortos, pero en medio de esos dos vuelos estuve en un crucero y viví una situación estresante de pánico.

Hubo temporal y el crucero dio muchas sacudidas violentas y todo fue muy caótico y estuve varias semanas soñando con ese incidente. Creo que este incidente hizo que le cogiera miedo a los grandes transportes, porque me desmontó un poco el mito de que son muy seguros y no puedo evitar pensar en lo negativo.

El tema es que posiblemente tenga que volar por trabajo y estoy muy asustada. ¿Qué puedo hacer para sobrellevar la situación y aguantar el tipo?