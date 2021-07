Consultorio de Psicología: "Me enamoré de un chico que cayó en droga y alcohol, estoy hundida, no sé cómo salir de esto"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Suegra chantajista

PREGUNTA Hace unos 20 días o así falleció la madre de mi suegra, era una mujer muy mayor y vivía en casa de mi suegra, ya que tenía demencia y estaba postrada en una cama las 24 horas del día. Mi suegra no tenía mas vida que cuidar de su madre.

El caso es que desde ese momento mi suegra ha empezado a hacer chantaje emocional a mi hijo (tiene 9 años) diciéndole que ahora se queda sola, que a ver si viene a estar con ella... Y cosas así. Este chantaje ya lo hizo cuando falleció mi suegro hace 7 años, el chantaje se lo hacía a mi marido diciéndole que le llevará el niño para allí para no estar sola... +

Nosotros vivimos a 25 km de su casa y si estamos dos días sin ir por allí ya está llamando para decir que vayamos que está sola y demás... Es una situación insostenible porque mi hijo se llega a sentir mal por dejar sola a su abuela.

Yo no sé muy bien cómo actuar, lo único que quiero es que nos deje vivir tranquilos y que no se esté metiendo en nuestra vida cada dos por tres con la "excusa" de que está sola. Muchas gracias por su atención. Un saludo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda es una situación complicada, pues su marido está en medio, y seguro que siente la presión de su madre y la necesidad de poder ayudarla.

En estos casos, conviene dejar las cosas muy claras desde el primer momento, pues cesiones presentes pueden significar hipotecas futuras. Es lógico que su suegra se sienta muy sola; es la soledad de la persona que ha estado volcada en el cuidado de su madre y ahora se queda totalmente sola (sin madre, con su marido fallecido hace tiempo…)

Su suegra ha llenado su vida con las personas claves que estaban a su alrededor, por lo que probablemente no tiene una buena red social y una serie de actividades alternativas que le pudieran servir de apoyo en estos momentos.

La solución, más que sustituir a su madre por su nieto, pasaría por ayudarla a ampliar su círculo de personas y su círculo de actividades.

Intenten que se apunte a las actividades que organice el Centro de Mayores que tenga más cercano, hablen incluso con las vecinas o antiguas amigas, para que queden con ella para pasear o hacer actividades juntas.

Ustedes saben qué es lo que a ella le gusta y se le puede dar bien, ese será el camino a potenciar, pero ahí necesitará un empujón por su parte, pues su tendencia será a quedarse en casa y que ustedes vayan a verla y le dejen a su nieto.

Háblelo con su marido, establezcan un “programa” los dos, ayuden a su suegra a comprender que tiene que funcionar de forma autónoma, que el niño no es la solución para su soledad, y que no tiene sentido que renuncie a tener vida propia.

Será crucial que los dos, usted y su marido, establezcan claramente las líneas rojas que no van a pasar y trabajen en equipo para conseguir que su suegra tenga su propia vida y su propio ambiente.

Puede ayudarles a comprender su situación y a buscar alternativas, el libro de Vicente Prieto 'La soledad del cuidador'.

En conclusión: apoyo emocional en estos momentos, pero sin crear costumbres que no puedan mantener en el tiempo. Favorezcan al máximo las actividades futuras de su suegra.

Pelea con esposa

PREGUNTA Hace como dos meses mi esposa y yo nos peleamos porque yo no he estado en un trabajo estable. Ella siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas, pero en estos dos meses caí en mi orgullo y nos dejamos de hablar.

Me ha pedido tiempo. Tenemos dos hijos (niño y niña de 8 y 2 años), todavía amo a mi esposa y quiero recuperarla, pero le pregunto que cuánto tiempo necesita y no sabe decirme. Tengo miedo de perderla.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Probablemente su esposa está en medio de una fuerte crisis de confianza hacia usted. Como bien comenta, no es la primera vez que no consigue estabilidad en un trabajo y es posible que ya esté cansada y agotada de apoyarle en esas circunstancias que no terminan nunca.

Tienen 2 hijos; es muy humano que su esposa quiera cierta estabilidad. La pregunta no tendría que ser cuánto tiempo precisa ella, sino ¿qué está dispuesto a hacer usted para ganar su confianza y conseguir esa nueva oportunidad?

Intente centrarse en lo que le está pidiendo, en conseguir esa estabilidad laboral. Todo el mundo se enfrenta a muchas cosas que no le gustan en el trabajo, pero la solución no siempre es dejarlo; en su caso, el esfuerzo que le están pidiendo es que reaccione y actúe con más madurez y con más responsabilidad.

Si quiere recuperar a su esposa, demuéstrele que está cambiando con los hechos, no con las palabras.

Psicópata narcisista

PREGUNTA He estado con una chica que ha estado muchos años con un psicópata narcisista (creo) o similar...muchos comportamientos de él lo avalan. Tienen una hija y su arma arrojadiza contra ella.

Ella está aterrorizada por él y ha decidido irse de su familia para estar sola. No creo que sea la solución mientras no "arregle" con él. El caso es que nos separamos para que solucione su "enganche" y yo sólo quiero superar esto, pues no veo avances

Nos queremos, no hay duda, pero me está afectando demasiado y no puedo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su “chica” necesita claramente ayuda profesional. En estos casos, los profesionales de la psicología somos muy eficaces. Valoramos la situación, evaluamos como es su chica, como se siente, lo que necesita mejorar, sus miedos, sus inseguridades… y diseñamos un programa a medida donde la entrenamos en los recursos que necesita poner en marcha para superar, de forma definitiva, sus miedos y sus dependencias emocionales.

No lo dude, sin esa ayuda, difícilmente podrá encontrar la paz y la estabilidad emocional que necesita para vivir su presente con garantías de éxito. y para poder tener otras relaciones afectivas.

No me ayudan en casa

Por su parte, podrá colaborar en su tratamiento, en lo que el/la psicólogo/a le digan. Recuerde que su chica necesita apoyo profesional, no presión emocional.

PREGUNTA Mis hijas tienen 14 años y no me ayudan en casa. Yo estoy muy cansada, nerviosa, tengo que tirar de pastillas para tolerar esta situación y la convivencia se hace insoportable. Mi pareja se pasa trabajando y descansando y yo no puedo más. He sido mala madre, de ahí las consecuencias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Resulta crucial alcanzar un PACTO DE CONVIVENCIA, pero ese pacto deben consensuarlo usted y su pareja.

Está claro que está agotada; es evidente que no hay un reparto equitativo de las labores de la casa y que sus hijas, hasta ahora, no han asumido sus responsabilidades; pero no nos engañemos, no lo harán de forma espontánea; por eso es tan crucial que ustedes, los padres, sean quienes marquen las pautas y establezcan la forma de llevarlo a efecto.

Como usted está muy quemada; es mejor que sea su marido quien comunique a sus hijas que la situación actual es insostenible, y que a partir de ahora ellas no solo tendrán 14 años para salir y divertirse, también para participar en las tareas del hogar.

Insisto, hay temas que no son negociables (que la madre no tiene que ser la esclava de la casa está clarísimo). No esperen que sus hijas lo asuman fácilmente, pero si ven que su padre está muy seguro y que tendrán que “ganarse” con su trabajo lo que hasta ahora era gratis: jugar, salir con amigos/as…, si les ven unidos, terminarán asumiendo que les toca “apechugar” y no vivir del esfuerzo de su madre.

En libros como 'Adolescentes. Tu hijo no es tu enemigo', del psicólogo Ángel Peralbo, podrán ver como, afortunadamente, se pueden superar estas situaciones.

Se iba y volvía y me engañaba

PREGUNTA Mantuve una relación en el 2012 con un chico , los primeros 6 meses fueron maravillosos hasta que descubrí que tenía problemas con las drogas, viví un infierno con él tratando de ayudarlo sin darme cuenta de que me estaba hundiendo a mí y él seguía igual.

Por el 2015 quede embarazada y él se fue, no quiso saber de la niña, nació y volvió diciendo que se había arrepentido; lo perdoné. Antes de cumplir el año la niña volvió a irse y comenzó una relación con otra chica.

Después de 3 años ha vuelto como si nada y lo mismo, que estaba arrepentido y que no sabe cómo se había podido desentender de la niña; nuevamente lo perdoné pero fue todo un error, sigue peor que nunca, ahora no sólo es la droga sino también el alcohol y para rematar me he enterado de que me ha estado engañando con otras mujeres y prostitutas. Estoy hundida, no sé cómo salir de este agujero.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los antecedentes indicaban claramente cuál sería su comportamiento posterior, pero lo importante es enfrentarse a la situación actual.

Él no está en disposición de cambiar; le ha dado usted todas las oportunidades del mundo, y lo único que ha hecho es llenar su vida y la de su hija de sufrimiento e inestabilidad.

Usted sabe que tiene que dejar esta relación, pero para ello necesita sentir una seguridad en si misma, y una fortaleza, de la que ahora mismo carece.

Este tipo de personas establecen relaciones afectivas muy enfermizas, muy dependientes y dejan a sus víctimas sin energía, sin autoestima y sin fuerza para abandonar de forma definitiva la relación.

No lo dude, pida ayuda psicológica profesional; de esa forma, recuperará esa paz que tanto necesita y la fuerza para tomar la decisión que usted y su hija precisan.

En libros como 'Amar sin sufrir' detallo cómo es importante romper con este tipo de relaciones que sólo nos causan sufrimiento y dolor. Pero para romper de forma definitiva, necesita usted ese apoyo profesional.