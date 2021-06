Consultorio de Psicología: "Últimamente no tengo ganas de nada, ni me arreglo, mi autoestima está por los suelos"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Mi mujer, dependiente de su madre

PREGUNTA Mi mujer es muy dependiente todavía de su madre. Tiene 50 años y no sabe dar un paso sin contar con mi suegra. Es una relación asfixiante. No ha roto el cordón umbilical, esa es mi teoría; y lo peor es que creo que va a replicar ese comportamiento cuando ella misma sea suegra (tenemos dos hijos, aún sin novias pero llegará un momento en que tengan pareja, imagino).

Quiero evitar esto último en el futuro, para evitar que 'anule', por así decirlo, a mis hijos. ¿Puedo hacerla cambiar de alguna forma? Posiblemente me diga que no debo hacerla cambiar, que cada uno es como es, pero creo sinceramente que estamos ante un problema que en el futuro puede estallar. En cualquier caso, muchas gracias. Leo cada semana su consultorio. Luis.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es lógico que esté preocupado por este hecho; en efecto, esa dependencia no es favorable para la convivencia y para la relación familiar. Pero tiene usted razón, resulta muy difícil cambiar ese tipo de conductas y hábitos en una persona con la edad de su mujer.

No obstante, en estos casos lo que sí que procede es poner unos límites muy claros en relación con determinadas conductas de su mujer con sus hijos, para que no replique este modelo en situaciones futuras; situaciones que puedan condicionar la relación de su mujer con ellos y, más adelante, con las novias que pudieran tener.

En este punto, conviene que acuerde esos límites con sus hijos, y que lo hagan ya, para que su mujer entienda que hay fronteras que debe respetar y que no puede traspasar.

Dormir con el novio

PREGUNTA Pues mi problema es que tengo 17 años y no se cómo hacer para que mi papá me deje salir con mi novio, él siempre ha sido muy estricto y solamente lo deja venir a mi casa aunque ya llevamos casi 5 meses de noviazgo.

Tengo amigas a las que si las dejan salir con sus novios y ir a sus casas, y sinceramente me da miedo preguntarle por temor a que me haga terminar con él o buscarme un problema innecesario; ya no sé qué hacer, me siento asfixiada, ayuda por favor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Vives con tus padres y tú, mejor que nadie, conoces cómo es el carácter de tu padre, cómo le ha influido la educación que ha recibido, cómo son sus valores y su forma de enfocar la vida.

No entres en confrontaciones con él, pero coméntale cómo te sientes ante sus reticencias o temores; dile que sabes que se fía poco de los chicos, pero que él te conoce desde hace 17 años y sabe cómo eres; que por ello te sientes mal, pues parece que no confía en ti o que piensa que te pueden engañar fácilmente.

Por otra parte, es importante que tu novio, poco a poco, se gane su confianza. En definitiva, intenta vivir vuestra relación con la mayor naturalidad, pero sigue con el resto de actividades de tu vida. No te reduzcas a dejar de vivir el resto de tus 17 años.

Sin trabajo y aburrida

PREGUNTA Mi consulta es que, aparte de no tener amigos, últimamente no tengo ganas de nada, estoy súper desanimada y ni me arreglo ni tengo ganas; mi autoestima está por los suelos. No tengo a nadie que me apoye, no tengo trabajo, estoy aburrida. María.

RESPUESTA DE LA EXPERTA María, su estado de ánimo es tan bajo, que necesita urgentemente ayuda psicológica. Precisamente, en una etapa tan difícil como la que usted está viviendo es cuando más necesita afrontarla con su mejor actitud y sus mejores capacidades.

Para ello, resulta crucial poder trabajar su autoestima, su confianza y su seguridad en si misma, su proactividad y su equilibrio emocional; y todo ello difícilmente podrá conseguirlo sin ayuda profesional. Podrá serle de utilidad la lectura de libros como 'Recuperar la ilusión'. Ahí detallo cómo podemos superar situaciones parecidas a la que usted tiene ahora, pero, repito, necesita ayuda psicológica.