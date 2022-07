Consultorio de Psicología: "Tengo 41 años y tengo depresión, el problema es la convivencia con mi madre, es una manipuladora"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Trastorno de la personalidad

PREGUNTA Tengo 41 años, diagnosticada TLP hace casi 2 años. Llevo arrastrando una ansiedad desde que llegué a Barcelona hace 14 años; no era consciente de qie que sufría de ansiedad hasta hace unos meses, cuando los dolores de pecho no me dejaban respirar.

No trabajo dese hace unos 4 meses, me aterra la idea de volver a trabajar. Pánico. Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Pero es muy lento. Sé que hay dos centros privados de TLP, pero quisiera saber cómo puedo saber cuál es el mejor. O si voy a cualquier psicólogo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El TLP (trastorno límite de la personalidad) requiere un tratamiento muy especializado, con sesiones semanales y profesionales con mucha experiencia en TLP. Dice que hay dos centros, fíjese bien en la experiencia acumulada del equipo psicológico. En estos casos, conviene que los especialistas tengan un mínimo del 10 años de experiencia.

También es importante que le garanticen la continuidad de las sesiones y el trabajo en equipo que deberán realizar con psiquiatría.

Ciudad insulsa y triste

PREGUNTA A veces me deprimo mucho. Perdí a mis padres hace poco yvivo en una ciudad insulsa y triste. Estaba con una terapeuta, me hacía bien pero la dejé porque es caro. Antes estaba en una cuidad que me hacía bien, el mar, el sol, las amistades, la naturaleza y quiero regresar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda, la pérdida de sus padres está influyendo mucho en su estado anímico. Es muy habitual que ahora lo vea todo negro y quiera escapar y regresar, pero estas decisiones importantes nunca deben tomarse cuando la persona está triste, decaída, desanimada…

El ejercicio le vendrá bien, siempre decimos que es el antidepresivo natural, pero conviene que retome el apoyo psicológico. Hay fundaciones que ayudan y subvencionan gran parte de los costes y no importa que no estén en su ciudad, pues hoy en día, gran parte de los tratamientos se hacen online, por vídeoconferencia. Le dejo los datos de nuestra fundación por si decide pedir ayuda: 910 837 781

Rodeado y solo

PREGUNTA Tengo más de 50 años. Estoy rodeado de gente y me siento solo. Tengo todo lo que una persona desea, pero me falta reírme como solía hacer antes, no lo logro.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque nos cueste asumirlo, las circunstancias con frecuencia no son tan determinantes como creemos en nuestra vida. Comenta que lo tiene todo y a pesar de eso se siente mal.

En estos casos, probablemente habría que empezar valorando “cómo es su relato interno”, el tipo de pensamientos que realiza en cada momento en que se siente mal, pera ver cómo le están influyendo emocionalmente.

A partir del análisis funcional (de la valoración de su caso), los psicólogos nos ponemos de acuerdo con la persona en los objetivos a conseguir y diseñamos un programa totalmente “a medida” que le permita entrenarse en aquellos recursos que pueda aplicar a su realidad, a su vida diaria, para conseguir recuperar la alegría y el buen ánimo que tanto necesita.

No se sienta culpable por sentirse mal, no tiene sentido que lo haga, pero sí que es importante que ponga los medios para salir de esta situación. En libros como 'La inutilidad del sufrimiento' verá cómo trabajamos casos como el suyo. Ahí detallo los pasos a seguir.

Sin salida

PREGUNTA Soy una chica de 41años, hace un año que no puedo salir de la depresión y creo que el problema es la convivencia con mi madre, es manipuladora y al separarme tuve que volver a vivir con ella, pero estando trabajando me he tenido que coger la baja porque ha acabado conmigo con su forma de ser y comentarios sobre la vida que llevé un tiempo después de separarme.

La cuestión es que no veo salida, no me veo en ningún trabajo y lo que quiero y siento es que quiero trabajar para poder alquilar una habitación e irme pero no me veo capaz de hacer nada, tengo miedo dentro de mí, estoy bloqueada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está usted en un círculo pernicioso. Se siente mal y agobiada con su madre, pide la baja y entonces aún está peor, pero no se siente con fuerzas para trabajar. Se le han juntado demasiados estresores, demasiadas situaciones que le han llevado a esa situación de debilidad y vulnerabilidad emocional.

Es importante que pida ayuda psicológica, para fortalecerse emocionalmente, para protegerse y conseguir que los comentarios de su madre no la afecten, para que vuelva a disfrutar en el trabajo y en su relación con los demás y para que logre esa independencia que tanto añora.

Es una etapa que pasará, pero volver a trabajar será una de sus mejores terapias ocupacionales.