Consultorio de Psicología: "Mi hija tiene anorexia y yo estoy diagnosticada de depresión, no sé cómo salir de esto"

PREGUNTA Anteriormente consulté si una persona puede tener rasgos límites sin ser límite. Añado un poco de información. Cuando la conocí, según nuestro terapeuta, presentaba todos los rasgos prototípicos de un brote de tlp.

Lo que todo iba bien de pronto se bloqueaba, todo le hería, todo le molestaba y acababa discutiendo y realizando acciones impulsivas, arriesgadas... de las que después se sentía avergonzada.

Precipitaba relaciones que no servían y saboteaba aquellas que sí, por... ¿miedo? Además en la actualidad, ella frecuentemente se ve "bloqueada" ante experiencias emocionales fuertes.

Me contaba el psicólogo que entonces cumplía todos los criterios para diagnosticar tlp, pero que dado que salía de una relación (que sospecho muy tóxica) y ante la invalidación constante que sufría y había sufrido en su hogar y con su ex pareja, podría ser que tuviese esa "vulnerabilidad", esos rasgos "límite" aun sin tener el trastorno propiamente dicho, ya que actualmente no cumpliría todos los requisitos para ese diagnóstico.

¿Podría orientarme algo más?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sería poco riguroso por mi parte darte un diagnóstico definitivo, sin poder evaluar a esta persona, cuando tu terapeuta, que la ha seguido en profundidad, te comenta que no cumple todos los requisitos.

No obstante, lo que sí que te puedo decir es que esta persona necesita urgentemente ayuda psicológica. Su evolución es muy preocupante; por lo que cuanto antes empiece el tratamiento, mucho mejor.

PREGUNTA Hace un año mi esposa empezó a conversar con un hombre menor que ella y pasados unos meses me dijo que no deseaba seguir con nuestra relación de casi 20 años, se retiró el anillo de matrimonio y se fue a dormir a otra habitación.

Yo seguía insistiendo en continuar la relación ya que tenemos tres hijas (17, 12, 9 años). Sucedió lo de la COVID, mejoramos nuestra relación. Pero un día observando su silueta le pregunto que si estaba embarazada y me dijo que sí.

Me dijo que había estado dos veces con el hombre aquel pero que ella me sigue amando. Me dijo que yo desearía estar con ella en todos los aspectos, pero ella no podría estar conmigo en el aspecto íntimo.

Un día con sus sobrinos alardea de lo que hizo, riéndose, cuando a mí me decia que estaba arrepentida. No puedo dejar pisotear mi dignidad, creo que la actitud de mi esposa debe mostrar verdadero arrepentimiento. Ayuda por favor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El comportamiento de su esposa muestra signos claros de inmadurez, impulsividad, falta de autocontrol, conductas provocadoras y egoístas y una actitud que refleja la profunda manipulación a la que le está sometiendo.

No tiene sentido continuar con una relación que hace tiempo terminó por parte de su mujer. Ella está en una etapa muy alocada de su vida, que estará influyendo muy negativamente en sus hijas.

No se niegue a ver la realidad. Afronte la situación y trate de proteger al máximo a sus hijas. Es posible que necesite usted ayuda psicológica para terminar con la relación, para no hundirse emocionalmente y para poder ofrecer la mejor orientación a sus hijas, en estos momentos tan difíciles.

No deje que la mentira le prive de las verdades de su vida.

PREGUNTA Mi nombre es Elena, tengo 21 años. Hace tres años me vino como un flash un terrible recuerdo: una niña de mi clase abusando sexualmente de mí. Desde entonces tengo problemas para controlar el estado de ánimo y tengo horrorosas pesadillas con ello.

Mi psicóloga no cree que sea para tanto y lo desacredita, pero el mero hecho de recordarlo me provoca náuseas, ¿qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el recuerdo de la situación aún le provoca esa reacción fisiológica tan intensa está claro que necesita tratamiento psicológico especializado. En estos casos conviene que sean profesionales con mucha experiencia, pues no son casos fáciles, y hay que trabajar mucho para conseguir que este hecho no marque su vida presente y futura. Busque un profesional muy especializado.

PREGUNTA Acaban de diagnosticar a mi hija de 15 años de anorexia. Resulta que yo estoy atravesando una depresión -con visitas al psiquiatra y con medicación- y ha sido un mazazo terrrible. No sé si voy a poder ayudarla.

Sé que le va a parecer raro o hasta cruel esto que voy a decir, pero es que creo que ahora mismo estoy yo peor que ella, en mi peor etapa. Ha sido un mazazo, no sé cómo salir de Esto. Además estoy separada hace cuatro años por lo que todo lo que haga tendré que afrontarlo sola. Gracias por su ayuda. Isa, 45 años.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si usted está en tratamiento farmacológico por su depresión, por lo que cuenta, y ante las circunstancias que presenta su hija, necesitaría también tratamiento psicológico.

De esa forma, conseguiría la fuerza y la estabilidad emocional que le permitiría ayudar a su hija. Una anorexia es un tema muy serio, que requiere un tratamiento profundo y prolongado en el tiempo, con una participación muy activa del medio familiar.

No lo dude, tanto usted como su hija merecen salir del pozo en que se encuentran. En relación a su hija, siga las indicaciones de los profesionales que la están tratando; pero, recuerde, es crucial que usted pueda recuperarse emocionalmente.