Con modo susurro (¡y 11 programas de vibración!), los motivos para llevarse el Satisfyer Number 2 por 13 euros

La masturbación femenina y los encuentros sexuales ya no son lo mismo que hace unos años. Desde que los juguetes eróticos llegaron a nuestras vidas, lo han puesto todo patas arriba... ¡para bien! Y es que, ahora, el sexo se ha vuelto más tecnológico. Y no, no nos referimos a que ahora intervengan robots en estas experiencias, sino a que ahora contamos con dispositivos que hacen más placenteros aún estos encuentros, ya sea de forma individual o colectiva. El responsable de esta revolución tiene nombre propio: el Satisfyer, un succionador de clítoris que dio mucho que hablar y que todavía hoy sigue siendo uno de los favoritos en este terreno.

Eso sí, muchos modelos se han encargado de demostrar que no es el único que puede triunfar en el mercado. De hecho, aunque Satisfyer se asocia directamente con el juguete, es el nombre de una marca alemana especializada en este campo y que está dispuesta a dar mucho juego en la cama. Prueba de ello es su propuesta para divertirse en pareja o su versión viaje para que siempre podamos llevarla encima. Además, el dinero ya no es una excusa, puesto que muchos ecommerces, como EroticFeel, rebajan habitualmente parte de su catálogo para que nada ponga límites al sexo.

Prueba de ello es el Satisfyer Number Two, un modelo clásico y sencillo que, sin embargo, no te defraudará. ¿Lo mejor? Que por tiempo limitado está rebajado en su web y, de costar 30 euros, puede ser tuyo por menos de 13. ¿No crees que ha llegado el momento de probar aquello de lo que todo el mundo habla?

Satisfyer Number 2. EroticFeel

Lo que debes saber... ¡para disfrutarlo!

Si creías que tras haber visto el Satisfyer Number One lo habías visto todo, te equivocabas, y así lo demuestran desde EroticFeel, donde tienen muy claro por qué debes apostar por este juguete erótico... ¡más allá de por su precio! Entre los motivos, que el Number Two es más potente, pero a la vez más silencioso, que su predecesor; ¿quieres saber más?

Controla tu placer gracias a los once programas de succión (¡y a través de su panel de mando!). Además, la forma del Satisfyer se adapta completamente a tu mano, de manera que solo tendrás que concentrarte en lo esencial: ¡disfrutar!

Este juguete es un producto absolutamente higiénico: cuenta con una capucha de silicona médica y antialergénica 100% apta para el cuerpo que se retira con facilidad para poder limpiarla.

Puedes llevártelo a donde quieras: con su funcionamiento a base de pilas, ahórrate disgustos pensando en si el enchufe se podrá usar en otros países o continentes. Además, dispone de un modo de susurro gracias a un motor mejorado más silencioso.

