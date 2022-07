¿Cómo puedo proteger a mi bebé del sol si no le puedo aplicar protector solar?

Los bebés que tienen menos de 6 meses pueden exponerse al sol porque es saludable, sin embargo, ¿cómo hacerlo de la manera segura? La principal preocupación que tienen los padres es que no les pueden aplicar protector solar. Las razones son varias, desde que su piel es demasiado sensible hasta que ningún tipo de protección de estas características puede garantizar que no sufran una quemadura grave por el sol.

Por esta razón, para que los progenitores puedan disfrutar de estos cálidos meses de verano con su recién nacido sin riesgos, conviene tener en cuenta algunos de los consejos que comparte la Skin Cancer Foundation. De esta manera, el bebé podrá recibir la vitamina D que le proporciona el sol, mientras se mantiene protegido en los momentos cruciales del día.

La sombra es la mejor amiga de los bebés

La sombra debe convertirse en la mejor amiga de los bebés, por eso, el cochecito debe estar preparado para ofrecerla durante los paseos en las tardes en las que el sol incide con bastante intensidad. Asimismo, en la playa, conviene llevar siempre una sombrilla que pueda servir de refugio para el bebé, y en las terrazas también hay que buscar las sombras.

Las prendas de ropa deben cubrir las extremidades

A pesar del calor que invita a que los adultos utilicemos partes superiores de asas y pantalones cortos, los bebés de menos de 6 meses deben mantener las extremidades protegidas. No obstante, es verdad que esto puede proporcionarles demasiado calor, por lo que lo que aconsejan desde la Skin Cancer Foundation es usar prendas que sean holgadas.

De esta manera, la piel del bebé se mantendrá fresca y protegida del sol, que es lo más importante. Aquella ropa que sea de lino, por ejemplo, es una buena opción. Permite que la delicada piel de los más pequeños del hogar esté seca y que no les produzca ningún sobrecalentamiento.

El sombrero, el accesorio más útil

Además de las prendas mencionadas, para proteger a un bebé del sol también ayudan las gorras o sombreros. Estos accesorios permiten que un bebé de 6 meses esté dentro de una piscina refrescándose sin que los rayos ultravioletas incidan sobre su cuero cabelludo o el rostro. Por tanto, es un imprescindible que siempre se debe llevar encima en verano.

Las mejores horas son por la mañana y por la tarde

Los consejos anteriores están muy bien, pero ¿cuándo se podrá exponer el bebé al sol? Lo adecuado es hacerlo por la mañana temprano o por la tarde, a partir de las 19:00-20:00. Los rayos son mucho menos intensos y los bebés pueden recibir todas las bondades del sol en su piel sin temor, por parte de sus padres, de que sufran algún tipo de quemadura.

Sin embargo, esto no quiere decir que no deban ir debidamente protegidos y en aquellos casos en los que se desee probar un protector solar adecuado para bebés menores de 6 meses conviene hacerlo primero en una pequeña zona de piel. Si no hay reacción alguna, se puede aplicar en el resto del cuerpo, pero esto no sustituye los consejos dados.