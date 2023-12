Un brote en Estados Unidos de una forma rara de sífilis hace que los científicos se pregunten si la bacteria ha mutado

La sífilis es una infección bacteriana transmitida por contacto sexual que normalmente afecta a los genitales, la boca o el recto. Recientemente, no obstante, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos están registrando un brote de sífilis ocular en el país; el fenómeno resulta tan inusual que los expertos creen que podría evidenciar una nueva mutación en el microorganismo que la produce.

Características inusuales

Según explican en el reporte al respecto, se trata de la primera vez que un brote de estas características se detecta en el país, si bien es cierto que la incidencia de las infecciones por sífilis venía aumentando especialmente en las mujeres.

Particularmente, detallan, los casos corresponden a cinco mujeres del suroeste de Michigan con una pareja sexual en común, y que en todos los casos desarrollaron la infección en los ojos. Hasta ahora, no se han notificado nuevos casos y todas las personas implicadas han recibido atención médica adecuada.

Estas mujeres tenían entre 40 y 60 años de edad y no estaban infectadas con VIH. Se les diagnosticó sífilis de estadio temprano, fueron hospitalizadas y tratadas con penicilina intravenosa. Las rutas de exposición incluyeron la penetración anal (en el 40% de los casos), el sexo oral (en el 40% de los casos) y el coito vaginal (en el 100% de los casos). La pareja masculina en común fue diagnosticada con sífilis latente y nunca desarrolló sífilis ocular.

Una nueva cepa mutada

Cabe apuntar pues que no se produjo exposición de los ojos, sino que se trata de una presentación ocular propiciada por una infección sistémica transportada por el torrente sanguíneo después de una exposición sexual.

Aunque ya se han registrado presentaciones oftalmológicas de la sífilis previamente en la literatura científica, se trata de casos muy raros que aparecen normalmente como enfermedad secundaria. Por ello, lo inusual de los casos ha llevado a los autores del reporte a hipotetizar que una cepa mutada sin identificar podría estar asociada con un riesgo incrementado de manifestaciones sistémicas.

Sea como sea, lo cierto es que los casos de sífilis han aumentado de manera muy preocupante en países como Estados Unidos, en el que se sitúan ya en su punto más alto en los últimos 70 años, o en España, que en 2021 registró su incidencia más alta en más de 25 años de vigilancia epidemiológica.

Referencias

William D. Nettleton; James B. Kent; Karen Lightheart; Jill C. Diesel. A Cluster of Ocular Syphilis Cases with a Common Sex Partner — Southwest Michigan, 2022. Morbidity and Mortality Weekly Report (2023). Consultado online en https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/wr/mm7247a1.htm el 19 de diciembre de 2023.

Ministerio de Sanidad (2023). Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España, 2021. Consultado online en https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/docs/Vigilancia_ITS_1995_2021.pdf el 19 de diciembre de 2023.

