"Un 30% más de riesgo de tener cáncer de colon": estas son las consecuencias del consumo de productos ultraprocesados

El cáncer colorrectal es uno de los que actualmente causa más muertes en nuestro país y, en general, en los países occidentales. Sus causas y mecanismos son complejos, pero a medida que aprendemos sobre ellos está más claro que la dieta juega un papel importante.

Componentes nocivos

En esto incide un reciente estudio a gran escala que investiga la relación entre el consumo de productos ultraprocesados, incluyendo carne ultraprocesada, y el riesgo de padecer cáncer de colon.

Tal y como detallan los autores en el artículo publicado en el prestigioso medio científico The BMJ, los alimentos ultraprocesados son productos industriales, preparados para comer o calentar directamente, con alto contenido en componentes como azúcares refinados, almidón refinado o grasas transaturadas. Desde hace tiempo se viene encontrando evidencia de que su consumo contribuye de manera significativa al riesgo de desarrollar cáncer de colon.

Específicamente, los científicos han encontrado que dañan la composición y la diversidad de la microbiota intestinal y que aumentan notablemente el riesgo de obesidad. En algunos países como Estados Unidos, este tipo de alimento llega a superar el 50% del consumo diario de alimentos de los adultos.

Diferencias entre hombres y mujeres

En el presente trabajo, los investigadores tomaron los datos obtenidos de tres estudios prospectivos de gran cohorte realizados en EE UU. En total, la población incluía a 46.341 hombres del Health Professionals Follow-up Study (1986-2014) y a 159.907 mujeres del Nurses' Health Study (1986-2015).

A estas personas se les realizó un seguimiento de la dieta a través de cuestionarios respondidos cada cuatro años desde su reclutamiento. En ese primer punto, ninguno de ellos tenía ningún diagnóstico de cáncer. Adicionalmente, se obtuvo información sobre sus características demográficas, factores de estilo de vida y otras condiciones médicas, también a través de cuestionarios.

Con esta metodología, encontraron que al final del seguimiento habían desarrollado cáncer colorrectal 1.294 hombres y 1.922 mujeres. Entre los hombres, aquellos que consumían las cantidades más altas de alimentos ultraprocesados tenían un riesgo un 29% mayor de estar entre los diagnósticos, aunque curiosamente esa asociación no se encontró en las mujeres.

Además, se da la circunstancia de que los participantes que consumían más cantidad de alimentos ultraprocesados también tenían más probabilidades de reunir otros factores de riesgo, tales como fumar, tener un mayor índice de masa corporal (IMC), llevar a cabo menor actividad física habitualmente, tener un menor consumo de fibra, cereales integrales, vitaminas y minerales; y, finalmente, consumir más grasas, azúcar refinado y carne procesada. Por el contrario, tendían también a tener un menor consumo de alcohol.

Otro detalle importante de los resultados es que el alto consumo de alimentos ultraprocesados no aumentaba necesariamente por igual el riesgo en todos los tipos de cáncer colorrectal, sino que dependía en buena medida del sitio del cáncer. Así, la influencia de este factor suponía unas probabilidades un 72% mayores de sufrir cáncer de colon distal, mientras que no parecía tener ningún efecto en los cánceres rectal y proximal.

Wang L, Du M, Wang K, Khandpur N, Rossato S L, Drouin-Chartier J et al. Association of ultra-processed food consumption with colorectal cancer risk among men and women: results from three prospective US cohort studies. BMJ 2022; 378 :e068921 doi:10.1136/bmj-2021-068921.