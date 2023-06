Proponen un nuevo indicador para medir la salud: El 'funcionamiento humano'

Evaluar la salud de una persona es una tarea compleja, en la medida en que depende de un gran número de factores diferentes. Por ello, a lo largo de la historia los científicos han acuñado un buen número de términos y parámetros que hacen referencia a este conjunto de fenómenos, que han ido añadiendo dimensiones a lo que llamamos 'bienestar'.

¿En qué consiste el 'funcionamiento humano'?

Con el impulso de la pandemia de covid, y todo lo que ha supuesto para el bienestar colectivo (a nivel tanto fisiológico como psicológico o social), la Organización Mundial de la Salud comenzó a repensar el modo en el que captura la realidad multi-dimensional de la salud humana. Como explica el artículo publicado al respecto en el prestigioso medio científico Frontiers in Science, para ello ha presentado el término 'funcionamiento humano'.

La idea es que el parámetro del 'funcionamiento humano' sirva como herramienta en los ámbitos de las políticas sanitarias y de los servicios sanitarios públicos y privados. Lo novedoso que tiene es que aumenta el tradicional enfoque biomédico tomando en consideración la 'salud vivida': la capacidad de los individuos de participar de una serie de actividades como comer, socializar o trabajar.

Los autores ilustran la importancia de este concepto con el ejemplo de la movilidad reducida. Una persona con una discapacidad de esta clase podría tener una pobre 'salud vivida' en un entorno físico poco accesible; en cambio, su 'funcionamiento humano' puede incrementarse mediante intervenciones como dispositivos de asistencia o mejoras en la infraestructura que le rodea.

Un reto por delante

En el mundo de las políticas sanitarias, en la actualidad se emplean dos indicadores principales para evaluar la salud de una población y la eficacia de las intervenciones tomadas: la morbilidad (o la 'presencia' de enfermedad) y la mortalidad. Por eso, estos investigadores proponen la inclusión del funcionamiento como un tercer gran indicador de la salud.

Esto, dicen, no será fácil. Integrar este parámetro en la concepción política de la salud requerirá una inversión y una implicación muy significativas por parte de los proveedores de atención sanitaria, los legisladores y el propio público.

Sin embargo, el propio estudio de la experiencia de la salud de los individuos y del modo de medir y mejorar el 'funcionamiento humano' puede terminar justificando la aparición de una nueva rama científica, una que, opinan, cambiaría para siempre nuestra concepción de lo que es el bienestar y el modo en el que actuamos sobre nuestra salud.

