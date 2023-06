Por qué algunos antibióticos pueden ayudar a reducir los síntomas de la endometriosis

La endometriosis es una condición en la que células similares a las presentes en el revestimiento interior del útero crecen fuera del mismo. Esto conduce a la formación de tejido cicatrizal y a la aparición de inflamación en la región pélvica y en varios órganos, lo que a su vez puede provocar varios síntomas como dolor y náuseas.

Alrededor de un 10% de las mujeres en edad reproductiva conviven con esta condición. En la actualidad, aunque existen algunos tratamientos que pueden ayudar a manejar la enfermedad, no existe una cura para la misma. Similarmente, no existe ninguna manera de prevenirla.

El rol de las bacterias

No obstante, un nuevo estudio llevado a cabo sobre modelos murinos (ratones) ha alumbrado una novedosa estrategia frente a la enfermedad. Tal y como publican sus autores en el medio académico Science Translational Medicine, parece ser que actuar sobre una población bacteriana concreta (las bacterias del género Fusobacterium) puede reducir la formación de células inflamatorias, reduciendo muchos de los signos característicos de la enfermedad.

Ya existía cierta evidencia previa que había mostrado que las poblaciones de ciertos tipos bacterianos estaban significativamente incrementadas en las pacientes con endometriosis, en comparación con la población sana. Esto resulta especialmente relevante, teniendo en cuenta que ambos fenómenos (la endometriosis y los sobrecrecimientos bacterianos) se asocian a un nivel aumentado de marcadores inflamatorios.

En una muestra de pacientes con endometriosis, estos investigadores encontraron que las poblaciones de Fusobacterium en el interior del útero estaban incrementadas en el 64,3% de las afectadas y las poblaciones en el tejido endometrial exterior al útero en un 52,4%. Estos hallazgos se vieron confirmados cuando se comprobó que las bacterias incrementaban el número de lesiones en modelos de ratón.

Dos tratamientos para mejorar los síntomas

Posteriormente, comprobaron que el tratamiento con dos antibióticos diferentes que eran efectivos contra las bacterias Fusobacterium, el metronidazol y el cloranfenicol no sólo acababa con las poblaciones de estas bacterias, sino que disminuía los marcadores inflamatorios. Tras el tratamiento, los ratones desarrollaron menos lesiones uterinas y más pequeñas.

Los autores opinan que estos resultados parecen indicar que la endometriosis podría tratarse con ambos antibióticos. Aún así, no obstante, recuerdan que las razones por las que algunas personas se infectan con Fusobacterium sigue siendo desconocida y debe ser investigada en el futuro. De la misma manera, señalan la pertinencia de investigar el rol de otras especies bacterianas en la enfermedad.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Ayako Muraoka et al. Fusobacterium infection facilitates the development of endometriosis through the phenotypic transition of endometrial fibroblasts. Science Translational Medicine (2023) DOI:10.1126/scitranslmed.add1531