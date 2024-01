Mareos, el síntoma que sufrió Pablo Motos en directo: cómo actuar ante estos episodios leves

Pablo motos sufrió este lunes unos mareos durante el célebre programa El Hormiguero, en el que estaba como invitado el actor Miguel Bernardeau, que llegaron a obligarle a abandonar el set durante unos segundos.

El episodio fue leve y el presentador se recuperó sin problema poco después, pero es ilustrativo de un síntoma común que afecta a casi todas las personas a lo largo de la vida y que puede tener causas muy variadas.

Qué son los mareos y vértigos y cuáles son sus causas

Como explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, 'mareo' es un término que se emplea a menudo para describir dos síntomas diferentes: el mareo propiamente dicho y el vértigo. Mientras que el primero es una sensación de desmayo inminente, el segundo es la percepción de que se está girando o de que el entorno gira alrededor nuestro.

En cualquier caso, los mareos se presentan cuando el cerebro no está recibiendo suficiente flujo sanguíneo, lo que puede suceder cuando se produce una disminución repentina en la presión arterial, cuando el cuerpo no tiene suficiente agua (deshidratación) o al levantarse demasiado rápido.

También pueden ser una consecuencia de la gripe, la hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en sangre), del resfriado, de las alergias o del uso de ciertos medicamentos para reducir la presión arterial.

Algunos de los trastornos más graves que pueden llevar a sufrir mareos incluyen diferentes problemas cardíacos, el accidente cerebrovascular (ictus), el sangrado en el interior del cuerpo o el shock (caída extrema de la presión arterial). Normalmente, en estos casos extremos aparecen otros síntomas simultáneos que advierten de que el problema es mayor.

Por su parte, el vértigo puede constituir un problema llamado vértigo postural benigno (en el que aparece ligado al movimiento de la cabeza) o deberse a la laberintitis (una infección en el oído interno), a la enfermedad de Méniére (un problema que afecta al oído ointerno), al uso de algunos fármacos, al ictus, a la esclerosis múltiple, a las convulsiones, a un tumor cerebral o a una hemorragia cerebral.

Cómo actuar

La mayoría de las veces que se presentan mareos o vértigos no es necesario buscar atención médica, ya que no suele tratarse de un problema grave. Se recomienda evitar cambios bruscos de postura, quedarse sentado o recostado por unos momentos (asegurándonos de tener un elemento en el que sujetarnos y de no arriesgarnos a sufrir traumatismos en caso de desmayo), descansar hasta que remita el episodio, retomar la actividad lentamente y evitar luces brillantes o leer.

Por el contrario, se debe acudir a emergencias cuando exista un traumatismo craneal, fiebre alta, rigidez en el cuello, convulsiones, problemas para controlar la vejiga o el esfínter, dolor en el tórax, palpitaciones cardíacas irregulares, dificultad para respirar, debilidad, incapacidad para mover un brazo o una pierna, cambios en la visión o el habla y desmayo o pérdida del conocimiento durante varios minutos.

Finalmente, también se considera consultar con el médico cuando los síntomas se vuelvan recurrentes, cuando estén ligados al uso de un medicamento o cuando se produzca disminución en el sentido del oído.

Referencias

Medlineplus. Mareo. Consultado online en https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003093.htm el 23 de enero de 2024.