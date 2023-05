Las deficiencias en vitamina D durante el embarazo podrían contribuir al desarrollo de la esquizofrenia

La esquizofrenia es una enfermedad (o un grupo de ellas) compleja y misteriosa, sobre la que aún nos queda mucho por descubrir. Por ejemplo, muchas de las claves sobre su origen son un misterio, como también lo son los métodos para tratarla o prevenirla.

Ahora, un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Queensland (Nueva Zelanda) ha descubierto el modo en el que las deficiencias de vitamina D afectan a las neuronas en desarrollo en la esquizofrenia, potencialmente arrojando luz sobre algunas de estas preguntas.

La esquizofrenia y la dopamina

Así lo explican en un artículo publicado en el medio académico Journal of Neurochemistry, en el que explican que las deficiencias maternales de vitamina D en el embarazo inciden en el desarrollo temprano y en la posterior diferenciación de las neuronas dopaminérgicas, que son las encargadas de sintetizar el neurotransmisor dopamina.

Para entender la relevancia de este hecho, es preciso comprender que, aunque los mecanismos neurológicos que subyacen a la esquizofrenia siguen siendo en gran medida desconocidos, la evidencia sí que ha mostrado que la enfermedad se relaciona con un cambio pronunciado en el modo en el que el cerebro usa la dopamina.

El hallazgo parte de un experimento en el que los autores desarrollaron cultivos de células precursoras de neuronas para replicar el proceso posterior de diferenciación hacia neuronas dopaminérgicas, que tiene lugar durante el desarrollo embrionario.

El efecto de la vitamina D en las neuronas

Más concretamente, realizaron estos cultivos tanto en presencia como en ausencia de vitamina D (que en realidad es una hormona producida en la piel de los humanos y otros animales en respuesta a la exposición a la luz solar) para observar cómo se producía en ambos casos.

Así, documentaron que en ausencia de la hormona se producían alteraciones químicas y funcionales que, una vez diferenciadas las neuronas, afectaban a la liberación de dopamina, con lo que concluyeron que esta condición podría influir en los mecanismos de la esquizofrenia.

Con todo, destacan que aunque este descubrimiento resulta revelador, no ofrece toda la verdad sobre el modo en el que aparece la enfermedad. Precisamente, explican que pretenden emprender experimentos similares en los que testen el modo en el que otros posibles factores ambientales (como la hipoxia maternal o ciertas infecciones) podrían influir de manera similar en el proceso de diferenciación neuronal, en base a la teoría de que las alteraciones en este proceso podrían yacer en el origen de la esquizofrenia en adultos.

