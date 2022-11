La tensión alta puede volverte neurótico, según un estudio

Cada vez más, los científicos empiezan a entender la salud fisiológica y la mental como parte de un mismo todo interrelacionado. En esta línea, un nuevo estudio ha encontrado que la hipertensión diastólica podría influir en condiciones como la ansiedad o la depresión.

Neuroticismo, factor de riesgo de depresión y ansiedad

Así lo publican los autores del trabajo en el medio General Psychiatry, en el que detallan que la presión sanguínea diastólica puede tener una relación causal con el neuroticismo.

El neuroticismo se considera un rasgo de la personalidad y no un trastorno en sí mismo, pero sí que se sabe que es un factor contribuyente importante en los trastornos de ansiedad y del ánimo e incluso en la esquizofrenia.

Para llegar a esta conclusión, utilizaron una técnica llamada aleatorización mendeliana, en el que se analizan variantes genéticas para dilucidar si un factor específico causa un resultado concreto. Los datos se obtuvieron de otros estudios previos de secuenciación del genoma completo que se habían centrado en factores genéticos asociados a la hipertensión, a la presión sanguínea sistólica, la presión sanguínea diastólica, la presión de pulso, la ansiedad, los síntomas depresivos, el neuroticismo y el bienestar autopercibido.

La mayoría de las variantes genéticas estudiadas no resultaron relevantes en relación al neuroticismo. Sin embargo, hubo una que sí: la presión sanguínea diastólica elevada.

Limitaciones

Este resultado abre la puerta a explorar con mayor profundidad la relación existente entre la presión diastólica elevada y los rasgos neuróticos de la personalidad, así como con los trastornos psiquiátricos que se asocian a estos mismos. Y sugiere, por tanto, que tratar la hipertensión podría ayudar a reducir los síntomas ansiosos o depresivos.

Aún así, el trabajo no está exento de algunas limitaciones. Los autores usaron principalmente información genética de poblaciones europeas, por lo que sería necesario replicar los resultados en cohortes más diversas.

Por otra parte, puede haber un sesgo en los resultados respecto a la posibilidad de que sean las características psicológicas las que causen las sanguíneas, y no al contrario.

Finalmente, existe la posibilidad de que cada gen esté influyendo en más de una característica al mismo tiempo, lo que se conoce como pleiotropía.

Referencias

Lei Cai, Yonglin Liu, Lin He. Investigating genetic causal relationships between blood pressure and anxiety, depressive symptoms, nuroticism and subjetive well-being. General Psychiatry (2022). DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gpsych-2022-100877