Encuentran un biomarcador en la placenta que predice el riesgo de preeclampsia

La preeclampsia, un defecto en los vasos sanguíneos de la placenta que provoca que la tensión sanguínea de la madre no se regule adecuadamente, es una de las principales complicaciones del embarazo.

Ahora, un equipo de científicos del centro Cedars-Sinai (Estados Unidos) ha encontrado un biomarcador específico en la placenta, medibles a través de un análisis sanguíneo, que pueden alertar del riesgo de que se desarrolle este problema en su forma más severa.

La relación entre dos proteínas

Como explican en el medio especializado NEJM Evidence, se trata de la proporción entre dos proteínas implicadas en el desarrollo de los vasos sanguíneos de la placenta, y podría servir para detectar a aquellas mujeres que pueden desarrollar preeclampsia pretérmino con rasgos severos, con mucha mayor fiabilidad que los marcadores estándar en la actualidad. Concretamente, este nuevo sistema alcanza una precisión de 90%, frente a los sistemas actuales que sólo alcanzan un 75%.

El estudio es una investigación prospectiva multicentro con 1.014 pacientes hospitalizadas por hipertensión pretérmino en 18 hospitales de todo Estados Unidos. Los autores destacan que se trata de una cohorte más diversa racialmente que las previamente empleadas y que incluye mujeres de grandes centros académicos y de pequeños hospitales comunitarios.

Analizando muestras de sangre de estas mujeres, los investigadores encontraron que un desequilibrio específico en las proteínas podía emplearse para cuantificar el riesgo de que las mujeres desarrollen preeclampsia severa: se trata de la relación entre la tirosina quinasa 1 soluble de tipo fms y el factor de crecimiento placentario.

Un problema en aumento

"Una razón de más de cuarenta entre estas dos proteínas predice el riesgo de desenlaces adversos y parto prematuro dentro del plazo de dos semanas dos tercios de las veces", explican los autores. Inversamente, una razón menor es indicativa de un riesgo de tan sólo un 5% de preeclampsia severa.

En la actualidad, la única opción de abordaje para la preeclampsia es la anticipación del parto. Además, las tasas de este problema han crecido en los Estados Unidos en las últimas décadas, en parte por el aumento en la prevalencia de la obesidad y la hipertensión en ese país.

Con todo, estos hallazgos tendrán que confirmarse en estudios mayores antes de poder traducirse en un test de sangre de uso habitual en la clínica que puedan ayudar a tomar las mejores estrategias para abordar los riesgos propios de la preeclampsia.

