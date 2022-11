La hipertensión duplica el riesgo de sufrir covid grave

La hipertensión es una condición común, especialmente a partir de la mediana edad, y que se asocia de manera muy clara con el riesgo de padecer varias enfermedades peligrosas. Similarmente, un equipo de investigadores británicos ha encontrado que duplica las probabilidades de sufrir covid grave.

Factores de riesgo en común

Según explican en el medio especializado PLOS One, ya se sabía que la hipertensión era una de las comorbilidades más comunes en los pacientes de covid-19, si bien hasta ahora no se sabía si los individuos con hipertensión tenían un mayor riesgo de padecer la enfermedad en su forma grave que aquellos con valores normales. Igualmente, también existían dudas sobre si el nivel absoluto de presión sistólica o el uso (y el tipo) de medicación antihipertensiva afectaban al riesgo.

Con el fin de arrojar luz sobre estas cuestiones, estos autores se propusieron llevar a cabo un análisis a partir de datos de más 16.000 pacientes infectados con covid-19, extraídos de la base de datos UK Biobank.

Uno de los aspectos centrales del trabajo es que, al contrario que la mayoría de los publicados anteriormente sobre la relación entre el riesgo de covid grave y la hipertensión, los investigadores ajustaron factores como la edad, el estatus socioeconómico o la etnia, que pueden distorsionar los resultados.

Hipertensión como factor de riesgo

Así, comprobaron que, teniendo en cuenta estos factores, los individuos con hipertensión tenían hasta el doble de probabilidades de desarrollar un cuadro grave que las personas normotensivas.

Por otro lado, también observaron que el tratamiento farmacológico de la hipertensión, al margen del medicamento empleado, revertía este aumento en el riesgo en gran medida (si bien seguía habiendo una incidencia aumentada en las personas con presión sistólica por encima de los 150 milímetros de mercurio).

Finalmente, concluyen señalando que la hipertensión debe considerarse un factor de riesgo en la covid-19 y especialmente en aquellas personas en las que los fármacos no logran suficientes mejorías.

Referencias

Holly Pavey, Spoorthy Kulkarni, Angela Wood, Yoav Ben-Shlomo, Peter Sever, Carmel McEniery, Ian Wilkinson. Primary hypertension, anti-hypertensive medications and the risk of severe COVID-19 in UK Biobank. PLOS One (2022). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276781