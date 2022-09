La combinación de punción seca y ácido hialurónico, mejor opción para tratar la artrosis

La revista International Journal of Enviromental Research and Public Health ha publicado un manuscrito del grupo de investigación NEUMUSK de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) en el que se comparan tres técnicas para el tratamiento de osteoartritis de rodilla que demuestran que la combinación de punción seca y ácido hialurónico es la mejor opción para el tratamiento de la artrosis de rodilla.

Según han afirmado los expertos en este artículo, la osteoartritis de la rodilla es una de las dolencias más comunes en todo el mundo, y el manejo del dolor de esta afección es fundamental, ha explicado la UCAV en un comunicado.

Metodología

A lo largo de tres meses de seguimiento, los 60 participantes en el ensayo han sido intervenidos mediante el uso de ácido hialurónico, punción seca y un tratamiento combinado de ultrasonidos e isometría de cuádriceps con el objetivo de obtener el mejor tratamiento de la artrosis en esta articulación.

En los pacientes sometidos con punción seca y tratamiento convencional con ultrasonido e isométrico existe una mejoría en la intensidad del dolor en la artrosis de rodilla a corto plazo, sin embargo, a largo plazo, los del grupo de ácido hialurónico muestran una mejoría en la intensidad del dolor.

Este ensayo clínico ha sido elaborado desde el grado de Fisioterapia de la UCAV en colaboración con investigadores de la Universidad Católica de Valencia y Universidad Complutense de Madrid.

