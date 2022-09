Identifican una mutación de un gen que puede ser clave en el tratamiento del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón no sólo es uno de los más comunes en el mundo, sino que también es particularmente letal y difícil de tratar. En la búsqueda de nuevas estrategias, una línea reciente pero muy interesante es la que busca atajar aquellos tumores causados por una mutación en genes específicos.

La mutación del gen KRAS

Para quienes trabajan en esta dirección, hay un gen con una importancia especial. Se conoce como KRAS, y es uno de los que más frecuentemente se encuentra alterado en los tumores de pulmón. Se estima que entre un 20 y un 25% de los pacientes posee alguna mutación en este gen.

Aunque aún no está del todo claro de qué manera los daños en este gen afectan al desarrollo del cáncer, un nuevo estudio, publicado en el medio científico Nature sugiere que la clave podría estar en los efectos que el gen KRAS tiene sobre el metabolismo y la síntesis de lípidos.

Para ello, se basan en el examen de varios componentes de cáncer de pulmón con la mutación en el gen KRAS. Por este método, encontraron que los tumores de estas características poseían un perfil de lípidos singular.

Una vía para nuevos tratamientos

De hecho, estos autores proponen que la actuación sobre estos procesos podría abrir constituir una línea de tratamiento para los cánceres pulmonares con la mutación del gen KRAS. Y es que, señalan, por ese perfil de lípidos único estos tumores dependen de una enzima específica, llamada FASN e implicada en la síntesis de los ácidos grasos, para evitar ciertos procesos que desembocan en la muerte celular. La idea, por tanto, es interferir en la función de esta enzima.

Según explican, actuar sobre la enzima FASN promueve la muerte de determinadas células carcinógenas. Por ejemplo, los inhibidores de la FASN contribuían a que se produjera ferroptosis, un tipo específico de muerte celular.

Estos hallazgos, por ahora, se han realizado sobre modelos animales (ratones), por lo que será necesario llevar a cabo estudios en humanos para poder confirmarlos. Igualmente, sería interesante analizar la influencia del estilo de vida y otros factores de salud en el cáncer de pulmón con la mutación KRAS.

Con todo, los autores han resaltado en declaraciones al portal de noticias especializado Medical News Today que ya se están llevando a cabo ensayos clínicos que emplean inhibidores de la enzima FASN, solos o en combinación con otras terapias, con el objetivo de entender mejor su eficacia, tolerabilidad y biología.

