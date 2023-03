El cirujano Diego González presenta su nueva fundación: "Queremos llevar a África un hospital móvil con toda la tecnología"

Si alguien merece ser llamado el Phileas Fogg de la cirugía, ese es el gallego Diego González. El número de países en los que el nativo de A Coruña ha operado alcanza ya las tres cifras; y entre sus pacientes lo mismo se cuentan importantes figuras del panorama mediático Español (con ejemplos como Lucía Pombo o David Broncano) que personas sin recursos en los rincones más depauperados del planeta.

González, además, es pionero en una técnica revolucionaria que permite realizar complejos procedimientos en las partes más inaccesibles del interior humano tan sólo con un pequeño agujero. Ahora, su nuevo proyecto promete llevar esta tecnología a aquellos que más la necesiten sin que los recursos técnicos o económicos supongan ningún tipo de barrera. Con este fin, presenta la fundación que lleva su nombre y que promete "crear un hospital móvil equipado con todos los medios para hacer cirugías mínimamente invasivas muy complejas".

"Crear un hospital móvil con toda la tecnología"

Según cuenta a 20minutos, la idea de la Fundación Diego González nace de sus experiencias principalmente en África. "Yo voy mucho allí, y muchas veces me encuentro con el problema del material. Hacer cirugía mínimamente invasiva en África es muy complicado; muchas veces no tenemos todo lo que necesitamos y son cirugías muy complejas. Entonces, cada vez que voy me tiro meses organizándolo para conseguir el material".

"Y muchas veces ni siquiera llega", añade. "Me ha pasado estar tres meses preparando el viaje y que cosas como las grapadoras que he conseguido por donaciones se quedan en la aduana o las confiscan. O la torre de alta definición no funciona porque nos falta una tuerca, o se va la luz... Para evitar este tipo de problemas hemos pensado en crear la fundación", cuenta.

"La idea es crear una hospital móvil equipado con toda la tecnología para hacer cirugías mínimamente invasivas de pulmón, de modo que yo pueda ir a operar con garantías, sabiendo que tengo allí todo lo que necesito: torres de alta definición, grapadoras, instrumental...".

"Lo que proponemos es más complejo que lo que existe"

"También", prosigue, "pretendemos llegar a pacientes que nos piden en estos países cuyos casos son dramáticos, a los que no dan solución y a los que a lo mejor incluso les han hecho algo mal al operarles previamente. A algunos queremos traerlos y operarlos aquí; el próximo día 13 de marzo ya vamos a operar a la primera paciente con la fundación, trayéndola desde Perú".

Imagen de una operación del cirujano Diego González CEDIDA

"Por ejemplo, este caso se trata de una chica de 25 años sin recursos a la que han operado dos veces mal y a la que allí no le dan ninguna esperanza, pero que es una cirugía que nosotros creemos que sí podemos hacer aquí", detalla González.

El camino ya está emprendido: "Estamos hablando con un montón de empresas para que nos ayuden con donaciones y ya empezar a equipar todo. Es complicado; aunque es cierto que hay unidades móviles militares, están preparadas para cosas de urgencia y menores; lo que nosotros proponemos es algo muchísimo más complejo que no existe hasta el momento".

"Hay que equipar un camión con un quirófano entero"

Y es que los procedimientos que lleva a cabo González requieren muchas veces de instrumental y medios muy avanzados: "Realizar cirugías complejas de pulmón de manera mínimamente invasiva requiere una tecnología enorme. Hay que equipar un camión entero con un quirófano que cuente con cámaras de alta definición, con instrumentos de alta definición y con todo lo necesario para procedimientos de mucho riesgo".

"Mucho tendremos que ir viéndolo sobre la marcha"

"Tenemos que tener otro habitáculo que sea como una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Y tenemos que llevar enfermeras, anestesista, sistemas de higienización... Pero estamos en ello y se va a hacer seguro: tenemos el plan definido y estamos empezando a equipar todo con los proveedores. Y necesitaremos muchos contactos en diferentes puntos de África para poder desplazarnos por allí con garantías y seguridad", añade.

"Mucho de ello", reconoce, "tendremos que ir viéndolo sobre la marcha y con el tiempo: ir viendo cómo lo vamos solucionando. Yo calculo que a final de año tendremos la unidad en marcha, pero eso depende de muchos factores, algunos incluso como licencias y permisos".

"Es una idea pionera. Nunca se había hecho algo así"

Con todo, y por muy autosuficiente que pueda ser esta unidad, González destaca que en todo caso será necesaria la colaboración con los centros locales allá donde quieran operar. "Hace falta", dice, "un sistema para estar conectado con los hospitales cuando lleguemos. La idea es llegar a los hospitales de donde a mí me llaman para operar, intervenir a estos pacientes y luego devolverlos al centro. Lo que haremos será poner un quirófano con todas las garantías, para no tener que operar en instalaciones en las que sabemos que nos van a fallar los materiales".

"Es un proyecto apasionante, y una idea pionera. Nunca se había hecho nada así", subraya el cirujano.

Hay que tener en cuenta también que el perfil del paciente es bastante diferente en los países desarrollados y en las naciones con menos recursos, lo que también marca el tipo de operaciones que se llevan a cabo. "En Europa", arranca González, "lo que más opero es cáncer de pulmón. Pero cuando voy a África, allí hay muy poco de eso: por lo general son patologías inflamatorias o infecciosas".

"Estas patologías, como los estreptilomas, son mucho más complejas de operar que un cáncer de pulmón. Allí el cáncer de pulmón no se detecta, y esos pacientes se mueren. En las otras patologías, hay más seguimiento y cuando ven que hay una destrucción de parte del pulmón o de casi todo es cuando nos contactan", explica.

Diego González en el quirófano. CEDIDA

"En cualquier caso", continúa explicando, "lo hacemos todo con mi técnica, Uniportal VATS. Se opera a través de una incisión pequeñita, de dos a tres centímetros, y se consigue que el paciente se recupere mucho más rápido y con menos riesgos".

"Hay que gestionar el tema de la seguridad"

Otra cuestión que plantea González es que algunos de los países africanos, más allá del problema de medios que plantean, pueden en un momento dado llegar a suponer un problema de seguridad que deberá ser tenido en cuenta a la hora de llevar allí la unidad móvil que la fundación busca crear.

"Aquí hay dos partes", dice. "Una es crear la unidad y la otra es gestionar el tema de la seguridad. Cómo nos desplazamos, llevar el material de un país a otro que sea conflictivo... en un camión, por ejemplo, hay casos en los que no llegaría", indica.

"Esta gente también tiene derecho a acceder a estas cirugías"

"Es algo que aún tenemos que pensar, porque esto es algo que no se ha hecho nunca. Pero como es una idea tan bonita, acercar la cirugía mínimamente invasiva a África, es impresionante la cantidad de aceptación y apoyo que estamos teniendo, de empresas, donantes... ¿Por qué no? Esta gente también tiene derecho a acceder a estas cirugías", concluye.