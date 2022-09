El estrés dificulta quedarse embarazada, según un estudio

La fertilidad es un asunto complejo, que evoluciona a través del tiempo y en el que interviene un buen número de factores aparentemente externos. Según un estudio recientemente publicado, el estrés ería uno de estos elementos.

Una reducción de hasta un 59%

Tal y como explica el artículo al respecto, publicado en la revista académica Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, el estrés afecta directamente a la fecundabilidad de las mujeres (o, lo que es lo mismo, su probabilidad de quedar embarazadas dentro de un ciclo menstrual).

Para llegar a tal conclusión, los autores del trabajo cuantificaron la carga alostática de nada menos que 444 mujeres, basándose en indicadores fisiológicos como la tensión sanguínea, el nivel de glucosa en sangre, el nivel de cortisol, el nivel de noradrenalina y los niveles de colesterol en sangre. La carga alostática hace referencia al efecto acumulado del estrés crónico y las vivencias personales.

De esta manera, encontraron que aquellas mujeres con puntuaciones de carga alostática más altas tenían menos probabilidades de quedar embarazadas en el transcurso de un año, en comparación con aquellas que tenían cargas alostáticas más bajas.

Esta reducción, además, resultaba bastante significativa: en comparación con las que habían obtenido una puntuación de 0, las que obtuvieron puntuaciones de entre 5 y 6 puntos mostraron una reducción en su fecundabilidad de nada menos que un 59%.

Los investigadores destacan que estos resultados pueden dar una idea de intervención previa a la concepción en mujeres que estén experimentando dificultades para quedar embarazadas. Sin embargo, también apuntan a que el modo correcto de atajar clínicamente el estrés es una pregunta científica compleja, por lo que es necesario continuar investigando en busca de estrategias efectivas para reducir el estrés crónico.

Referencias

Hong, X, Yin, J, Zhao, F, et al. Female fecundability is associated with pre-pregnancy allostatic load: Analysis of a Chinese cohort. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022; 00: 1- 8. doi: 10.1111/aogs.14443