El caso de Yajaira: la compleja operación del cirujano español Diego González para extirpar un cáncer de pulmón mortal

Tras dos operaciones, los médicos peruanos consideraban que el cáncer de pulmón que sufría Yajaira no tenía solución. De hecho, esta joven comenzó a recibir quimioterapia y radioterapia paliativas.

Ahora, lo que era imposible es realidad: Yajaira está libre de cáncer. La respuesta ha llegado gracias a una técnica revolucionaria, al destacado cirujano español que la desarrolló y a un proyecto para llevar la medicina más avanzada a quienes más difícil tienen el acceso a ella.

"Busqué una nueva esperanza fuera de mi país"

A estas alturas, Diego González apenas necesita presentación. Con tan sólo 49 años, puede presumir de ser el padre de un técnica quirúrgica de vanguardia que cada día más colegas adoptan (Uniportal Vats); y no sólo eso, sino que ha emprendido un viaje por todo el globo para llevarla a los rincones más recónditos del planeta y a aquellos que más la necesitan.

Precisamente, recientemente anunciaba la creación de la fundación que lleva su nombre, cuyo objetivo no es otro que salvar las dificultades técnicas que a menudo tal misión entraña. Yajaira ha sido la primera paciente que ha podido ser operada sin coste alguno gracias a esta iniciativa.

Tal y como explica en un vídeo publicado por la propia organización, Yajaira contactó a Diego González directamente, a través de las redes sociales. "Busqué una nueva esperanza fuera de mi país", describe. "Es un país hermoso y bonito, pero en el que lamentablemente la ciencia médica no está tan avanzada como aquí".

"Esta oportunidad es un milagro"

A Yajaira le detectaron el cáncer con tan sólo 23 años. En un primer momento, se la operó mediante un procedimiento llamado toracotomía para extirparle parte del pulmón y los médicos consideraron solucionado su caso.

Por desgracia, no todo fue tan sencillo. Según comenta el propio González, sus síntomas no cesaron; cuando comenzó a expectorar sangre, se le realizó un nuevo TAC y los doctores observaron que, en realidad, no habían logrado eliminar completamente el tumor. Para entonces, aunque se le practicó una nueva toracotomía había crecido tanto que consideraron que ya no había solución.

"Cuando al final de todo le dicen que ya no se podía hacer nada, que el tumor ya no tenía tratamiento nos sentíamos muy mal. Esta oportunidad ha sido como un regalo de Dios, un milagro", afirma la hermana de Yajaira.

"El dolor de las dos cirugías anteriores ha sido fuerte, pero tengo la paz interior de que esta vez no va a ser así. El doctor me da demasiada confianza en que va a solucionar mi caso, mi vida", confesaba a su vez Yajaira antes de ser operada.

"La paz volvió a mi vida"

En esta ocasión, la técnica Uniportal Vats ofrece una serie de ventajas fundamentales sobre las toracotomías que ya se le habían practicado. Se trata de un procedimiento en el cual se accede al interior del paciente a través de una única incisión en el tórax de apenas un par de centímetros.

Esta tecnología, junto a la destreza de los cirujanos, permitió que efectivamente el tumor fuera extirpado con éxito. "El doctor estaba a mi lado, muy contento, y me dijo que estaba curada, que iba a vivir tranquila y que todo había sido un éxito", cuenta Yajaira. "En ese momento la paz volvió a mi vida".

Así, Yajaira ha podido finalmente regresar a Perú sana. Desde la Fundación Diego González Rivas destacan que si ha sido posible no es sólo gracias a la técnica Uniportal Vats y al trabajo de los médicos, sino también gracias a los patronos que han puesto los medios y "a todas las personas que se están involucrando desde el día uno aquí en Coruña, ya bien sea en el hotel, la cafetería, el taxi... todas las personas que están haciendo que nos sintamos especialmente orgullosos de este hecho".