El autoestigma, un obstáculo para el control de glucosa de los pacientes con diabetes

Las enfermedades crónicas tienen un impacto muy importante en la salud mental de las personas que las padecen, lo que a su vez puede empeorar la condición original o sus síntomas.

Estos problemas a menudo toman la forma de 'autoestigma', un conjunto de creencias negativas, reacciones emocionales y conductas hacia uno mismo. El efecto de esto en la propia enfermedad es tan evidente que ahora un nuevo estudio publicado en el medio académico Journal of Diabetes Investigation ha encontrado una asociación entre el autoestigma y los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c), un marcador de los niveles de glucosa en la sangre, en los adultos con diabetes de tipo I.

Una asociación a pesar de ajustar otros factores

Tal y como explican los autores del trabajo, la investigación se llevó a cabo sobre 109 adultos en Japón con diabetes de tipo I que completaron cuestionarios para generar una puntuación en una escala de autoestigma. A continuación, cuantificaron diversos parámetros indicativos del control de glucosa en la sangre y cruzaron estos datos con la puntuación de los cuestionarios.

Así, observaron que aquellos que puntuaban más alto en la escala del autoestigma tendían a marcar más alto en sus niveles de HbA1c, incluso después de ajustar otros factores que podían distorsionar los resultados como la edad, el género, el estatus laboral, el índice de masa corporal, la duración de la diabetes o la secreción de insulina.

Una cuestión importante que estos investigadores subrayan es que, aunque estos resultados efectivamente son sólidos como para considerarse una evidencia de una asociación entre los dos fenómenos (el autoestigma y un peor control de la glucosa en sangre, evidenciado por niveles alterados de HbA1c), el estudio por su naturaleza no permite concluir la existencia de una relación causal, que por tanto debería ser investigada en investigaciones con diseños experimentales diferentes.

Sea como sea, el estudio evidencia la importancia de abordar los aspectos psicológicos de las enfermedades crónicas como la diabetes, tanto desde la óptica de cada caso individual como a nivel de políticas públicas, con el fin de reducir tanto el sufrimiento de los propios pacientes como la carga de la enfermedad en términos globales.

Referencias

Shoko Hamano, Yukiko Onishi, Yoko Yoshida, Toshiko Takao, Tazu Tahara, Takako Kikuchi, Toshiko Kobori, Tetsuya Kubota, Masahiko Iwamoto, Masato Kasuga. Association of self-stigma with glycated hemoglobin: A single-center, cross-sectional study of adults with type 1 diabetes in Japan. Journal of Diabetes Investigation (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/jdi.13963