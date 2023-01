La cirugía para adelgazar reduce significativamente el riesgo de morir en los 40 años posteriores

Aunque en la inmensa mayoría de los casos los tratamientos para perder peso (en aquellas personas que así lo necesitan por motivos clínicos, y nunca por razones estéticas) se basan en ciertas intervenciones estratégicas sobre el estilo de vida, en algunos pacientes el cuadro aconseja medidas más invasivas, como es la cirugía bariátrica.

En esencia, la cirugía bariátrica se define como el conjunto de procedimientos quirúrgicos empleados en el abordaje de la obesidad y, por tanto, con el fin último de la disminución del peso corporal del paciente.

Descenso en las muertes por cáncer o problemas cardíacos

Ahora, un estudio retrospectivo de gran alcance (con un período de seguimiento de nada menos que casi 40 años) ha demostrado la alta tasa de éxito de este tipo de tratamientos, arrojando reducciones significativas en la mortalidad por cualquier causa y por causas específicas ligadas a la obesidad (como la enfermedad cardiovascular, la diabetes o el cáncer) en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica respecto a controles con obesidad severa pero que no habían sido abordados de esta forma.

Con todo, no todas las correlaciones observadas fueron tan positivas: este mismo trabajo, publicado en el medio académico Obesity, también relacionó la cirugía bariátrica con un mayor riesgo de fallecer por enfermedad hepática crónica y tasas más altas de suicidio en los pacientes más jóvenes que se sometieron al procedimiento. Este hallazgo, apuntan, podría servir de base para unos cribados más exhaustivos antes de la cirugía y para un seguimiento más cerrado posteriormente.

Para llegar a estas conclusiones, los autores de la investigación emplearon datos de la Base de Datos de la Población de Utah (UPDB), que está enlazada con las historias médicas mantenidas por los dos principales proveedores de servicios sanitarios del estado norteamericano.

Beneficios y riesgos

En total, reunieron perfiles de 22.000 participantes con obesidad severa, parte de los cuales se habían sometido a procedimientos bariátricos, y realizaron un seguimiento de la mortalidad y sus causas desde 1984 hasta 2021.

De esta forma, observaron que la mortalidad por cualquier causa era un 16% menor en la población que había sido tratada con cirugía bariátrica. Si atendemos a las causas, las reducciones eran de un 29% para las enfermedades cardiovasculares, de un 43% para el cáncer y de un 72% para la diabetes. Eso sí, la probabilidad de fallecer por enfermedad hepática crónica se elevaba en un 83% para los pacientes postquirúrgicos, y las tasas de suicidio se doblaban.

Los autores concluyen señalando que estas evidencias apoyan la extensión de la cirugía bariátrica a todos los pacientes que cumplan con los criterios establecidos para considerarse idóneos para ella; al tiempo que resalta la necesidad de atender a determinados perfiles de riesgo tanto antes como después del paso por quirófano.

