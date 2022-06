Descubren una nueva molécula que acaba con cánceres resistentes al tratamiento

En los últimos tiempos estamos viendo avances sin precedentes en la lucha contra el cáncer que van permitiendo que se desarrollen tratamientos más seguros, menos invasivos y más eficaces.

Moléculas sintéticas para el cáncer

Ahora, un investigador de la Universidad de Dallas (Estados Unidos), Jung-Mo Ahn, ha sintetizado una molécula aparentemente capaz de acabar con un amplio espectro de cánceres difíciles de tratar, entre ellos el cáncer de mama triple negativo.

El estudio documentando este hallazgo, hasta ahora sólo puesto en práctica en células aisladas, muestras de tejido cancerígeno y modelos animales humanizados (cánceres humanos implantados en ratones), ha sido publicado en el medio especializado Nature Cancer.

El mecanismo de acción de esta molécula, según se detalla en dicho artículo, resulta novedoso. Concretamente, supone un paso más en el trabajo de Ahn diseñando pequeñas moléculas sintéticas que intervienen en las interacciones entre proteínas dentro de las células. Empleando este enfoque, ya había sintetizado algunas que son candidatas terapéuticas frente al cáncer de mama resistente al tratamiento y frente al cáncer de próstata.

Funciona en tumores mamarios ER negativos

Así, en esta ocasión, la molécula (llamada ERX-41) se une a una proteína celular llamada lipasa ácida lisosomal, codificada en el gen LIPA (recordemos que, en esencia, los genes no son otra cosa que instrucciones para 'ensamblar' determinadas proteínas) localizada en una estructura celular llamada retículo endoplásmico, un orgánulo (una parte de una célula diferenciada con una función específica) encargado de procesar y plegar proteínas.

Esta proteína está presente en las células sanas, pero aparece en mucha mayor proporción en las células cancerígenas, ya que éstas necesitan producir un gran número de proteínas para poder mantener su ciclo celular anormal (al fin y al cabo, el cáncer no es otra cosa que un grupo de células que se reproduce sin control por un daño genético).

De esta manera, la ERX-41 impide el procesamiento de proteínas en el retículo endoplásmico, que se satura provocando la muerte de la célula cancerígena.

Al funcionar de esta manera, la molécula salva un obstáculo en el tratamiento de ciertos cánceres de mama especialmente resistentes, los cánceres ER negativos (como el triple negativo), que carecen de receptores de estrógenos (la proteína normalmente empleada como diana en los fármacos frente al cáncer de mama).

Efectos similares en otros tipos de cáncer

Los resultados del trabajo han sido muy positivos, ya que los modelos- animales (ratones) no sufrieron efectos adversos perceptibles tras recibir el tratamiento. Curiosamente, señala el autor, lo que más tiempo llevó no fue el desarrollo de la molécula sino averiguar de qué forma estaba funcionando.

Ahora, con ese conocimiento, tiene la confianza de que la ERX-41 tendrá efectos similares sobre otros tipos de cáncer con un elevado estrés en el retículo endoplásmico, como ciertos cánceres resistentes al tratamiento en el páncreas y en los ovarios o como el glioblastoma, el cáncer cerebral primario más agresivo y letal.

Con todo, no hay que dejar de señalar que el hallazgo se ha realizado sobre muestras de tejidos y sobre modelos animales, y no se enmarca aún en un ensayo clínico. Actualmente, Ahn y la empresa EtiraRX (fundada por él mismo) se hallan pendientes de la patente de la molécula y planean empezar los ensayos clínicos en la primera mitad de 2023, por lo que hará falta paciencia antes de ver este fármaco en la realidad clínica.

Referencias

