Descubren una nueva estrategia para frenar el cáncer de próstata resistente a tratamiento

El cáncer de próstata es actualmente el más común en los hombres en España. Además, plantea un reto especial; mientras que su tratamiento inicial es relativamente sencillo, tiende a desarrollar eventualmente resistencia al mismo, y entonces las opciones se reducen.

Resistencia a la terapia de castración

Ahora, y tal y como describen en el medio especializado Proceedings of the National Academy of Sciences, un grupo de investigadores de la Baylor College of Medicine ha encontrado una estrategia que podría lograr frenar su crecimiento una vez que la primera opción de tratamiento, la terapia de castración, se ha extinguido.

Y es que el cáncer de próstata avanzado suele tratarse bloqueando la acción del andrógeno, la hormona masculina que impulsa su crecimiento. En muchos casos, como decimos, este enfoque se vuelve inefectivo una vez que los tumores desarrollan resistencia al mismo y adquieren la capacidad de seguir creciendo. En esta instancia, se vuelven letales.

Con el fin de encontrar otra forma de frenar su crecimiento, estos autores estudiaron las señales que las células tumorales emplean para impulsar la proliferación. La evidencia disponible muestra que el receptor para el andrógeno continúa jugando un papel incluso después de que la terapia de castración pierda su eficacia, así que buscaron factores que promoviesen la expresión y activación del gen que codifica el receptor con el fin de inhibirlos.

Resultados positivos en modelos animales

Encontraron su diana en el factor de transcripción (una proteína nuclear que regula la expresión de ciertos genes) GATA2, implicado en la regulación del receptor del andrógeno. Y descubrieron que era posible degradarlo con la enzima COP1.

Lo más importante, no obstante, es que degradación de GATA2 con la enzima COP1 en los modelos animales efectivamente logró una supresión significativa del receptor del andrógeno en las células tumorales, lo que a su vez logró reducir de manera importante el crecimiento del tumor y la resistencia a la terapia de castración.

Como sucede con los estudios llevados a cabo sobre animales, estos resultados no son directamente aplicables en seres humanos; pero, afirman, abre un camino a seguir transitando para que, tras la realización de ensayos clínicos, el enfoque se traslade a la clínica y abra opciones para tratar los tumores resistentes a la castración.

