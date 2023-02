Desarrollan un test de sangre que detecta el cáncer de próstata con una precisión del 94%

El cáncer de próstata es actualmente el más común en los hombres. Por desgracia, muchos rehúsan practicarse algunas de las pruebas más elementales para su detección, con lo que muchas veces pasa desapercibido hasta que hay síntomas y es demasiado tarde.

Un método más preciso que los actuales

Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) ha desarrollado un nuevo análisis de sangre capaz de detectar este tipo de tumor con mayor precisión que los métodos actualmente disponibles.

Concretamente, el test, bautizado como Prostate Screening EpiSwitch (PSE) es preciso en un 94%, lo que supera al test de sangre de antígeno específico de la próstata (PSA) usado actualmente. Estos resultados, señala un artículo al respecto en el medio académico Cancers, demuestran el potencial del método como una herramienta diagnóstica precisa y rápida.

En el desarrollo del test han colaborado también Oxford Biodynamics, el Imperial College de Londres y el Imperial College NHS Trust.

Un test epigenético

Los autores detallan que el cáncer de próstata es en la actualidad el cáncer más común en los varones, y que mata a un hombre en el Reino Unido cada 45 minutos. En la actualidad, no existe un único test; los métodos más empleados son el PSA, los exámenes físicos, las resonancias magnéticas y las biopsias. De hecho, los test PSA no se usan de manera rutinaria para realizar los cribados, ya que sus resultados no son del todo fiables: sólo cerca de un cuarto de todos los varones que se hacen biopsias debido a un nivel elevado de PSA tienen finalmente la enfermedad.

Sea como sea, el nuevo método combina la tecnología del PSA con un test epigenético EpiSwitch, lo que multiplica la fiabilidad del diagnóstico. Esto se comprobó en una cohorte de nada menos que 147 pacientes en riesgo, en los que el método PSE mejoró notablemente la detección respecto al test PSA.

Referencias

Dmitri Pchejetski, Ewan Hunter, Mehrnoush Dezfouli, Matthew Salter, Ryan Powell, Jayne Green, Tarun Naithani, Christina Koutsothanasi, Heba Alshaker, Jiten Jaipuria, Martin J. Connor, David Eldred-Evans, Francesca Fiorentino, Hashim Ahmed, Alexandre Akoulitchev, Mathias Winkler. Circulating Chromosome Conformation Signatures Significantly Enhance PSA Positive Predicting Value and Overall Accuracy for Prostate Cancer Detection. Cancers (2023) DOI: 10.3390/cancers15030821