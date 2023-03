Este martes, el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos (CDC) emitió una alerta a los centros sanitarios en los que se advertía de la amenaza planteada por el aumento de las infecciones por el hongo Candida auris. Según los datos del organismo, desde 2019 hasta ahora se han duplicado los casos detectados de la enfermedad provocada por este patógeno potencialmente letal.

Casos infradiagnosticados

C. auris es una especie fúngica (un hongo) que se transmite con facilidad, por ejemplo a través del contacto con superficies contaminadas o con personas infectadas. En condiciones normales, no representa un peligro para la mayoría de los pacientes; sin embargo, en personas con sistemas inmunológicos debilitados o que tienen abiertos 'caminos' al interior de su cuerpo (catéteres, vías, etc.) puede provocar una infección que alcanza el cerebro, la sangre o los pulmones y que causa la muerte hasta en un tercio de todos los casos.

Los detalles de este preocupante aumento en la incidencia están expuestos en la revista científica Annals of Internal Medicine. En ella, se explica que el hongo se detectó por primera vez en 2016 en los Estados Unidos; desde entonces, ha pasado a estar presente en la mitad de los territorios del país.

En una nota de prensa, el CDC ha detallado que el ascenso en la incidencia de este hongo (uno de los considerados por la Organización Mundial de la Salud como entre los más resistentes al tratamiento) puede deberse a varias razones: por una parte, un aumento en el cribado (se encuentra más, simplemente, porque se busca más) y, por otra, por el estrés que ha supuesto la pandemia de covid-19 para los sistemas sanitarios públicos.

Respecto de la primera, no obstante, la entidad advierte que se estima que, incluso tras el aumento en la realización de test que buscan el hongo, sigue estando infradiagnosticado y que los proveedores de servicios sanitarios no realizan cribados tan a menudo como sería deseable. Especialmente, teniendo en cuenta que no es hasta que se detecta la presencia del hongo que se puede comenzar a tomar medidas frente a su expansión.

