Así es el tratamiento mínimamente invasivo que alivia en el largo plazo el dolor crónico de espalda

Si hay un problema de salud que es familiar la gran mayoría de las personas es el dolor de espalda. Por lo general, se trata de una molestia ocasional, pero en algunos casos puede volverse crónico y tener un impacto muy significativo en la calidad de vida de las personas.

La condición, por otro lado, puede resultar difícil de tratar en función de sus causas. Afortunadamente, la investigación avanza en este sentido y encuentra soluciones cada vez más efectivas y seguras para algunos de los problemas más complejos de abordar.

Una afección que afecta al 30% de los adultos

En esta línea, y tal y como recoge el portal de noticias científicas Eurek Alert. un grupo de científicos ha presentado un nuevo tratamiento mínimamente invasivo para el dolor crónico de espalda asociado a la enfermedad degenerativa del disco lumbar en la Convención Científica Anual de la Sociedad de Radiología Intervencional en Phoenix (Estados Unidos).

Este tratamiento, que se conoce como "suplementación por aloinjerto de disco viable", inyecta unas células y fluidos especializados en el disco dañado de un paciente. Las células del fluido inyectado impulsan a las células del disco dañado a regenerarse con tejido sano.

La enfermedad degenerativa del disco lumbar es una afección que se produce principalmente por el desgaste de los discos intervertebrales con el paso del tiempo, y a menudo a partir de una lesión de baja intensidad. Se trata de un mal muy común: se cree que afecta a al menos un 30% de las personas entre 30 y 50 años de edad.

"La respuesta para mucha gente"

"La mejora significativa en el dolor y en la función", afirma el autor principal de la investigación y jefe de radiología del centro Clinical Radiology of Oklahoma Douglas Beall, "resulta prometedora para los pacientes que viven con dolor crónico de la baja espalda, una condición que puede impactar de manera muy seria la calidad de vida de una persona".

Hasta el 60% de los pacientes que recibieron este tratamiento en el ensayo clínico presentado en la convención reportaron una mejoría de más del 50% en el dolor, y un 70% reportaron mejoras significativas. Además, cabe destacar que no se produjeron efectos adversos persistentes.

"Los tratamientos existentes para el dolor lumbar crónico debido a la enfermedad degenerativa del disco lumbar son a menudo inefectivos o sus efectos son de corta duración. Necesitamos mejores tratamientos ya que los tratamientos conservadores no están logrando los resultados que los pacientes se merecen. El tratamiento por suplementación por aloinjerto de disco viable podría ser la respuesta para mucha gente", concluyó.

