Las zapatillas Adidas Samba, casi 40 euros más baratas en la campaña de El Corte Inglés que se adelanta al Black Friday

Una de las zapatillas más míticas de Adidas está de vuelta y pueden ser tuyas con un jugoso descuento gracias a esta promoción de El Corte Inglés.

Hay pocas zapatillas en la historia del calzado deportivo que puedan presumir de la trayectoria y el estatus de culto de las Adidas Samba. Nacidas originalmente en los campos de fútbol a finales de los años 40, este modelo trascendió rápidamente su propósito original para convertirse en un verdadero icono atemporal del estilo urbano.

La silueta de perfil bajo y la puntera en forma de T son detalles reconocibles al instante que han vestido a generaciones, desde los aficionados al fútbol sala hasta las estrellas del street style. La Samba OG mantiene esa esencia inconfundible, rindiendo homenaje a su legado con una fabricación de alta calidad.

Zapatillas Samba OG Adidas Originals Adidas

Si deseas añadir este mito a tu armario, tienes una excelente oportunidad de ahorro. Las Adidas Samba OG están rebajadas en El Corte Inglés con motivo de su promoción especial de '8 Días de Oro', ofreciendo un descuento del 30%. Puedes encontrarlas por un precio de menos de 84 euros.

Lo que define a la versión OG (Original) es la fidelidad a los materiales premium que le dieron fama. Estas zapatillas cuentan con una horma clásica y una parte superior de piel granulada suave, que ofrece durabilidad y una sensación de ajuste excepcional.

Unas zapatillas míticas

El diseño se completa con los refuerzos de ante en la puntera, un detalle que no solo aporta estilo, sino que históricamente ofrecía mayor resistencia a los futbolistas. Los detalles dorados añaden el toque final de lujo discreto que equilibra su origen deportivo con su función actual de zapatilla de moda.

Fiel a su estética retro, la suela exterior está fabricada con goma color caramelo. Esta suela de goma proporciona un contraste visual elegante con la parte superior y garantiza una tracción que te dure mucho tiempo en condiciones óptimas, manteniendo la funcionalidad deportiva que caracterizó a las originales.

En el interior, el confort está garantizado por un forro de piel sintética que proporciona suavidad y comodidad en cada paso. La zapatilla se ajusta mediante un tradicional cierre de cordones, asegurando el soporte necesario para el uso diario en la calle.

La capacidad de la Samba para combinar con cualquier look es lo que la ha mantenido relevante a lo largo de décadas. Su perfil bajo y su combinación de colores, como el clásico Cloud White y Core Black, la convierten en una pieza imprescindible en todo armario que se precie.

Las Samba OG son mucho más que unas zapatillas; son un pedazo de historia deportiva y de la moda. Gracias al gran descuento de El Corte Inglés, es el momento perfecto para adquirir este icono que seguirá marcando tendencia por muchos años más.

FAQ

1. ¿Cuál es el origen de las zapatillas Adidas Samba? Las Samba nacieron inicialmente a finales de los años 40 en los campos de fútbol, diseñadas originalmente como calzado deportivo para el fútbol sala.

2. ¿Qué materiales caracterizan a la versión Samba OG? Se distinguen por una parte superior de piel granulada suave combinada con refuerzos de ante en la puntera y una suela de goma color caramelo.

3. ¿Qué detalle exterior en el diseño rinde homenaje al legado? La zapatilla mantiene la elegante silueta de perfil bajo, la puntera en forma de T y la suela de goma color caramelo, fiel a su diseño original.

4. ¿Qué tipo de ajuste tiene este modelo? Las Samba OG utilizan una horma clásica y se ajustan mediante un tradicional cierre de cordones, asegurando un ajuste cómodo y seguro.

5. ¿Qué beneficio de estilo ofrecen las Adidas Samba? Son consideradas un icono atemporal del estilo urbano por su diseño versátil y elegante, lo que les permite combinar fácilmente con una amplia variedad de atuendos de moda.