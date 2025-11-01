Es la VPN más rápida que he probado: no falla y ahora regala tres meses a nuevos usuarios

La velocidad de una VPN es fundamental, y en este campo hay una clara ganadora en el sector.

En el imaginario popular han ido entrando poco a poco, y no sin esfuerzo, las VPN. Son aplicaciones que para la mayoría de la gente sirven para conectarse con una IP de otro país, una forma de poder acceder a webs o servicios geobloqueados, aunque no se quedan solo en eso; tienen también un importantísimo aporte en cuanto a seguridad.

Una VPN nos solo redirige todo tu tráfico a través de un servidor en otro país para esconder tu IP, es que lo cifra para que nadie sepa qué estás haciendo, y eso a día de hoy vale su peso en oro. Es algo por lo que merece la pena pagar, pero ojo, no todas las VPN son iguales. Yo he probado las más importantes del sector y de todas está claro cuál es la más rápida: NordVPN.

NordVPN desde 2,99 euros al mes Esta VPN es la más estable y fiable de todas, y por el Black Friday tiene una considerable rebaja de precio de forma temporal. Darte de alta * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Es la compañía más importante de todas, y en todos mis test su VPN es la que ofrece mejor velocidad de subida y bajada, independientemente de la red en la que la use, ya sea fibra por cable, por WiFi o conectividad móvil 4G o 5G.

En su análisis aporto prueba documental de esto, y menciono algunas características más que hacen que merezca la pena, como por ejemplo el gestor de contraseñas o la nube virtual, aunque todos estos extras depende de qué plan elijas. El más barato de todos parte de solo 2,99 euros, y lo mejor es que con el plan de dos años te llevas tres meses extra totalmente gratis.

Como todas las demás VPN, tienes 30 días de garantía de reembolso, así que puedes solicitar si quieres tu dinero de vuelta y obtenerlo sin más problemas.

Hasta diez usuarios, también en televisores

La aplicación de NordVPN está disponible en prácticamente cualquier dispositivo y sistema operativo, no solo para iOS y Android, sino también en PC, macOS o Linux, y lo mejor: para Smart TV.

Casi todas las marcas de televisores admiten su aplicación, y si lo que tienes es un Fire TV Stick o Android TV, puedes también instalarla de forma aún más fácil.

La puedes dejar conectada de forma permanente sin apenas notarlo o simplemente acceder a la VPN cuando la necesites, conectándote a uno de los cientos de servidores que tiene repartidos por todo el planeta.

Puedes elegir también qué protocolo de cifrado usar, aunque lo que recomiendo es dejarlo en automático, y también excluir alguna aplicación en concreto para que su tráfico no pase por la VPN, por si pudieran surgir problemas y conflictos a la hora de conectarte.