La VPN más buscada da la sorpresa: baja a apenas 3 euros y te regalan otros 3 meses
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Cada vez más usuarios recurren a servicios VPN para proteger su privacidad, desbloquear contenido y navegar con mayor tranquilidad desde cualquier lugar.
NordVPN es una de las plataformas más conocidas del sector de la ciberseguridad y lleva años posicionándose como una de las soluciones más completas para proteger la actividad online. Su popularidad se debe a una mezcla de velocidad, facilidad de uso y funciones avanzadas pensadas tanto para usuarios básicos como para perfiles más exigentes.
Además, su funcionamiento es bastante sencillo, al conectarte a uno de sus servidores repartidos por todo el mundo, tu conexión queda cifrada y tu dirección IP se oculta. Esto permite navegar de forma más privada, evitar rastreadores y acceder a contenido que puede estar limitado por región.
Ahora mismo, la compañía ha lanzado una promoción especial con motivo de su aniversario que deja el servicio desde 3,09 € al mes, un precio muy bajo para quienes llevan tiempo pensando en probar una VPN fiable. La oferta incluye además tres meses extra gratis, ampliando aún más la duración del plan contratado.
Uno de los grandes atractivos de NordVPN es su enorme red de servidores, con miles de nodos distribuidos en decenas de países. Esto no solo mejora la velocidad de conexión, sino que también facilita cambiar de ubicación virtual para acceder a catálogos de streaming o páginas disponibles únicamente en determinadas regiones.
El servicio utiliza cifrado avanzado para proteger los datos y evitar que terceros puedan interceptar la información que circula por la red. Esto resulta especialmente útil cuando se utilizan redes WiFi públicas, como las de aeropuertos, hoteles o cafeterías, donde la seguridad suele ser mucho más vulnerable.
Otro aspecto interesante es que NordVPN se puede instalar en múltiples dispositivos. Funciona en ordenadores con Windows y macOS, en móviles Android o iPhone, en tablets e incluso en televisores inteligentes o routers compatibles, de modo que toda la red doméstica puede quedar protegida con una sola cuenta.
También incorpora herramientas adicionales que van más allá de una VPN tradicional. Entre ellas se encuentran sistemas para bloquear malware, evitar anuncios invasivos o impedir que ciertos rastreadores recopilen información sobre la navegación del usuario.
Para quienes nunca han utilizado un servicio de este tipo, el proceso de configuración es muy sencillo. Basta con instalar la aplicación oficial, iniciar sesión y pulsar un botón para conectarse automáticamente al servidor más rápido disponible.
Para finalizar, el servicio de NordVPN incluye una garantía de devolución de 30 días, lo que permite probar todas sus funciones sin riesgo. Si no te convence, puedes solicitar el reembolso completo dentro de ese plazo. Pero ya te decimos, es uno de los servicios líderes para proteger tu conexion.