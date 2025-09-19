La vajilla "de toda la vida" a precio de ganga: Aliexpress deja en menos de 23 euros estas 12 piezas de Duralex

Nos llenan de nostalgia, pero también sabemos que son de los mejores platos que podemos tener, dada su resistencia.

La vajilla de Duralex apenas necesita presentación. Su característico diseño de sencillo, transparente y de color único ha estado presente en varias generaciones ya que, hasta los años 2000, era la protagonista de comidas, cenas y celebraciones.

Por ello, se ha convertido en todo un icono vintage que, lejos de pasar de moda, vuelve con fuerza. Lo hace por su durabilidad, que las hace resistentes durante muchos años; por su fácil limpieza y por su sencillez. De hecho, mi abuela que había apostado por otras vajillas, ha vuelto a adquirir una nueva recientemente.

Pero, lo mejor de todo, es que conseguir una de estas vajillas icónicas y duraderas no supone un gran desembolso. Aliexpress ha rebajado ahora el juego de 12 piezas 84 platos llanos, 4 hondos y 4 de postre) para que te la lleves por menos de 23 euros (incluso solo por 20 con el cupón ESFS02 en pedidos superiores a 15 euros).

Vajilla Duralex. Aliexpress

Aunque el color ámbar es el más típico, ahora hay otras tonalidades que modernizan el diseño sin renunciar a las bondades del concepto Duralex. Así, podemos encontrarla en color azul marino, transparente o verde. Eso sí, dependiendo del escogido, el precio final puede variar, pero en ningún caso supera los 30 euros.

Además del precio, hay que señalar que el envío es desde España, por lo que el tiempo para recibirlo se reduce y los posibles problemas con aduanas, también.

Calidad "de toda la vida"

Este set de 12 piezas está fabricado con vidrio templado, el secreto para la durabilidad y resistencia de cada plato. Lo mejor de todo es que son aptos para microondas, horno y hasta para lavavajillas, por lo que se les puede sacar mucho partido en la cocina, además de limpiarlos con facilidad.

Nos gustan por su diseño atemporal que nos devuelve a la infancia, a esos platos de cuchara que preparaban nuestras abuelas durante horas y de los que podíamos repetir continuamente. Así, la vajilla de Duralex no es solo un juego de piezas perfecto para el día a día, es un recuerdo de nuestro pasado y una pieza llena de nostalgia y afecto que ha mantenido sus líneas clásicas y diseño durante todos estos años.