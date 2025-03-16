Uso esta VPN y mis fines de semana son más tranquilos: ahora está regalando seis meses

Los fines de semana algunas webs dejan de funcionar por motivos legales, algo que se puede esquivar con una VPN.

Puede que en las últimas semanas haya notado ciertos problemas de conexión a internet, sobre todo sábados y domingos. Es cierto que varía dependiendo de la web que quieras visitar y de la operadora de telefonía que uses, pero es algo bastante común ya.

Estos bloqueos afectan a webs como la de la RAE, una de las más sonadas en sufrir el bloqueo por orden judicial a las IP de Cloudfare, que sin embargo es un problema fácilmente esquivable con una VPN, y de todas las que he probado hay una que sin duda es la más estable y rápida: NordVPN.

No es ninguna sorpresa, y es que se trata de la compañía con más peso en un sector en crecimiento, y tampoco es la VPN más barata que puedas encontrar. No obstante, si para ti lo importante es que la conexión sea buena y sea de fiar, por los poco más de 3 euros por mes que cuesta ahora merece y mucho la pena.

Date de alta en NordVPN Esta VPN dispone de varios planes a distinto precio. Varios de ellos incluyen gestor de contraseñas y almacenamiento en la nube.

¿Por qué un precio tan bajo? Actualmente Nord mantiene de forma paralela dos ofertas: por un lado rebaja en un 70% varios de sus planes y por el otro regala seis meses gratis a los nuevos usuarios en casi todos ellos, así que tendrías 30 meses de servicio por un precio especialmente competitivo, al menos por ahora.

Una pega que se le puede poner es que, como en el caso de casi todas las VPN, el plan más barato es el de dos años. Son 24 meses que debes pagar de una vez, al principio de la suscripción, aunque a la larga lo vas a amortizar casi seguro.

Hay que señalar que, si esto de adelantar todo el dinero te preocupa, tiene una ventaja, y es que durante los primeros 30 días puedes obtener el reembolso de todo tu dinero si así lo deseas. Si el servicio no te satisface, Nord tiene la garantía de reembolso total en este primer mes, para dar más tranquilidad a sus potenciales usuarios.

Tu IP segura, privada y además con cientos de opciones

El funcionamiento de las VPN es simple, pero demoledor: redirigen todo tu tráfico a través de un servidor 100% privado y lo cifran todo, de forma que nadie pueda interceptar e interpretar qué estás haciendo en internet.

No solo eso, sino que, para cualquier aplicación o servicio externo, tu dirección IP pasa a ser la del servidor al que estás conectado, y no la de tu operadora de telefonía, así que es imposible saber por ejemplo desde dónde estás conectado.

Esto es lo que me ha permitido disfrutar del fin de semana sin sobresaltos ni bloqueos. Simplemente, cuando llega el viernes, enchufo todos mis dispositivos a un servidor de otro país europeo y listo, a disfrutar. Como la calidad de la conexión es buena, puedo incluso ver contenido 4K como si no tuviera la VPN activada.

NordVPN tiene además cientos de servidores en más de 100 países, de varios tipos, dependiendo del uso que les quieras dar, y tiene aplicaciones para todos los sistemas operativos, como Android, iOS, Windows, macOS, Linux y hasta para los Firestick.

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