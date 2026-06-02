Una vajilla no es barata: esta es de estilo 'vintage' y a un precio difícil de igualar

Esta vajilla de estilo retro no solo luce bien, sino que casa con cualquier otro color de vajilla o utensilios que tengas en casa, y no es nada cara.

Renovar la vajilla no siempre tiene que ser una tarea pesada o algo que nos obligue a gastar una fortuna. A veces, simplemente necesitamos piezas nuevas que nos entren por los ojos y que, al mismo tiempo, sean lo suficientemente resistentes para aguantar el ritmo diario de cualquier hogar.

La colección Duna de Quid apuesta por ese estilo que tanto gusta ahora, donde la textura y los colores neutros toman el mando de la situación. Es una propuesta que busca ese equilibrio entre lo artesanal y lo funcional, dando un toque acogedor a cualquier cena o comida familiar.

Puedes hacerte con este set de 12 piezas por apenas 41 euros en AliExpress, aprovechando además que cuentan con envío rápido directamente desde España. Es una oportunidad fantástica para cambiar toda tu vajilla de una vez sin que tu cartera se resienta demasiado con el cambio.

En cuanto a los colores, han optado por tonos muy orgánicos como el crema, el gris y el verde. Esta gama cromática permite que los platos luzcan muy naturales y sobrios sobre la mesa, sin necesidad de cargarla con estampados complicados o diseños que pasan de moda en dos días.

Cuatro platos de cada tipo

El conjunto es bastante completo para el uso diario, ya que incluye cuatro platos llanos de 26,5 cm, cuatro platos hondos de 20 cm y otros cuatro de postre de 18,5 cm. Con esto cubres perfectamente las necesidades básicas de cualquier comida, ya sea un menú sencillo o algo más elaborado.

Una de las dudas que siempre surgen con la cerámica es si aguantará bien el día a día. Por suerte, estas piezas han sido pensadas para que no tengamos que tratar el menaje con un cuidado excesivo, algo que agradecemos todos cuando terminamos de cenar y solo queremos recoger.

Lo mejor es que son aptas tanto para microondas como para el lavavajillas. Esto es un punto clave, porque seamos sinceros, nadie quiere estar fregando platos a mano después de un largo día de trabajo, así que esa comodidad es un valor añadido bastante grande.

Si alguna vez has pensado en darle un aire distinto a tus platos, esta vajilla es una opción muy recomendable. La textura de la cerámica le da un carácter único que invita a sentarse a comer con calma, disfrutando de cada plato que pongamos encima.

Al final, lo que buscamos es que nuestra casa refleje un poco nuestra personalidad. Con piezas sencillas y bien hechas como estas, el resultado suele ser mucho mejor que comprando elementos sueltos que luego no terminan de combinar bien entre sí en el armario.