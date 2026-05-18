Un homenaje a los clásicos Casio, pero más colorido y por un precio ridículo

Este reloj es de lo más práctico que puedes comprar en un rango de precio que te sorprenderá: apenas 5 euros en AliExpress.

Seguro que más de una vez te has visto en la situación de querer estrenar algo nuevo sin que tu cuenta corriente se eche a temblar. A veces no buscamos un aparato que nos mida el oxígeno en sangre o nos avise de cada correo electrónico, sino un compañero de batalla que aguante el ritmo. Este reloj digital de la marca SKMEI es el ejemplo perfecto de que lo sencillo y lo funcional sigue teniendo un hueco importante en nuestra muñeca hoy en día.

Su diseño tiene ese aire retro digital que tanto nos gusta a los que crecimos rodeados de tecnología de los ochenta, pero con materiales modernos. La caja está fabricada en resina muy ligera y se combina con una correa de poliuretano que resulta comodísima para llevarla puesta durante todo el día. Es un accesorio pensado para la acción, para olvidarte de que lo llevas puesto mientras corres por el parque o levantas pesas en el gimnasio.

Si te pica la curiosidad y quieres darle una oportunidad, lo tienes disponible por solo 4,99 euros en la plataforma de AliExpress. Es una cifra de risa si te paras a pensar en todo lo que ofrece por menos de lo que cuesta una ración de patatas bravas. Por ese precio tan ajustado te llevas un equipo capaz de darte la hora con total precisión, además de contar con calendario automático y una alarma diaria que suena con bastante fuerza.

La pantalla LCD es muy nítida y permite leer los números de un solo vistazo, algo fundamental cuando estás en mitad de una serie de ejercicios. No tiene reflejos molestos y el cristal de resina que la protege aguanta bastante bien los roces típicos del uso diario en entornos movidos. Me gusta mucho que no intente aparentar lo que no es; es un reloj honesto que cumple su función principal de manera impecable y directa.

Sumergible hasta 50 metros

Uno de sus puntos fuertes es la retroiluminación, que enciende los dígitos con un tono azulado muy agradable cuando pulsas el botón correspondiente. Es una función muy útil si eres de los que disfrutan de las caminatas nocturnas o si simplemente necesitas consultar la hora en condiciones de poca luz. La luz se mantiene encendida el tiempo justo para que veas la información sin consumir demasiada energía de la batería interna del dispositivo.

En cuanto a su resistencia, este modelo está preparado para soportar hasta 50 metros de profundidad bajo el agua, lo cual es una garantía extra. No hace falta que te lo quites para lavarte las manos o si te pilla una tormenta inesperada mientras esperas el autobús en plena calle. La tapa trasera es de acero inoxidable y viene cerrada con cuatro tornillos, lo que asegura que el mecanismo esté bien protegido contra la humedad y el polvo ambiental.

Si eres de los que cuida su estilo, te alegrará saber que existe una variedad de colores enorme para elegir, desde tonos transparentes hasta azules intensos. Hay versiones con la caja oscura y otras mucho más llamativas que le dan un toque divertido a cualquier conjunto de ropa informal que elijas. Al ser tan barato, incluso puedes permitirte comprar un par de ellos para combinarlos según el humor con el que te levantes cada mañana.

La configuración es muy intuitiva y se realiza mediante los cuatro botones laterales que tienen un tacto firme y responden al momento. Puedes activar el cronómetro para medir tus marcas personales o cambiar entre el formato de 12 y 24 horas según prefieras visualizar el tiempo. La hebilla de la correa también es de acero inoxidable, lo que evita que se oxide con el sudor o el paso de las estaciones.

Al final, lo que importa es que este SKMEI es un todoterreno que no te va a defraudar en las situaciones más exigentes del día. Es el reloj ideal para regalar o para usarlo tú mismo cuando es peligroso llevar modelos más caros. Por lo que cuesta, ofrece una durabilidad y unas prestaciones que superan con creces cualquier expectativa inicial que pudieras tener sobre un producto tan económico.