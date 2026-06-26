Todos los 'runners' los tienen: estos cascos son la moda más fuerte entre deportistas

Hay vida más allá de los auriculares tradicionales, y estos de conducción ósea son un gran ejemplo de ello, y encima rebajados a menos de 100 euros.

Si te gusta practicar deporte escuchando música o tus podcasts preferidos, los auriculares de conducción ósea Shokz OpenRun son una alternativa interesante para renovar tu equipo de audio. Estos dispositivos han ganado mucha popularidad entre quienes valoran una experiencia sonora diferente, centrada en la comodidad absoluta y en mantener la consciencia de lo que sucede alrededor.

Lo más llamativo de su diseño es que no cubren el conducto auditivo, sino que se apoyan de forma ligera frente a las orejas. Esta estructura permite que el sonido viaje a través de los huesos hasta el oído interno, logrando que el usuario pueda seguir percibiendo los ruidos del entorno, como el tráfico o a los peatones, mientras disfruta de su lista de reproducción.

Ahora mismo es posible encontrar los Shokz OpenRun por menos de 100 euros en Amazon, donde los han rebajado con motivo del Prime Day. Es una oportunidad excelente para hacerse con ellos si estabas buscando una opción de calidad que no suponga un desembolso excesivo para tu bolsillo.

La tecnología que incorporan, conocida como PremiumPitch 2.0+, busca ofrecer un sonido estéreo equilibrado para que no pierdas detalle de los ritmos ni de los bajos. Si bien es un sistema distinto al que ofrecen los auriculares tradicionales de botón, proporciona una calidad de escucha satisfactoria para acompañarte en tus sesiones de entrenamiento más exigentes.

Aguantan el sudor y las salpicaduras

Pensando en la durabilidad, cuentan con una certificación IP67. Esto significa que están preparados para aguantar sin problemas el sudor, las salpicaduras de agua o incluso una lluvia inesperada mientras estás fuera de casa. Son un compañero de fatigas diseñado para resistir las condiciones más variables que te puedas encontrar durante tus rutas al aire libre.

Otro aspecto muy útil es la autonomía que ofrecen, capaz de alcanzar hasta 8 horas de reproducción ininterrumpida. Si un día sales con prisa y te das cuenta de que tienen poca energía, su sistema de carga rápida permite obtener 1,5 horas de uso con solo 10 minutos conectados a la corriente.

En cuanto a la conectividad, utilizan Bluetooth 5.1 para evitar cortes molestos mientras vas de un lado a otro. Además, integran un micrófono con cancelación de ruido que ayuda a que tus llamadas suenen más nítidas, separando la voz de los sonidos ambientales, lo cual es muy práctico cuando necesitas atender algo urgente mientras haces ejercicio.

Es importante recordar que el uso de estos auriculares requiere sentido común cuando te mueves por zonas con tráfico. Al permitir escuchar el ambiente, son una alternativa estupenda para correr o caminar, pero siempre debes ajustar el volumen de forma responsable para seguir percibiendo los avisos de tu entorno y cumplir con las normas de seguridad vial.

Si buscas algo que combine libertad de movimiento con una sujeción estable y un peso muy ligero, este modelo es una apuesta ganadora. Su ligereza hace que te olvides de que los llevas puestos, permitiéndote concentrarte exclusivamente en lo que estás haciendo, ya sea entrenando duro o simplemente dando un paseo largo por la ciudad.