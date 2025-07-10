Si miras con envidia a los Airtag, hay una alternativa para Android que es mucho más barata

Los AirTag de Apple son todo un éxito, pero no están solos en el mercado y hay opciones compatibles con Android.

Desde que Apple estrenó hace varios años los AirTag, son quizás uno de sus productos más vendidos, aunque quizás tiene algo que ver también que son de los más baratos. En cualquier caso, sus usuarios los aman, y muchos los miran con envidia porque simplemente no son compatibles con móviles Android.

Lo bueno es que hay alternativas que, además de funcionar con Android, son mucho más baratas. No tienen la red de localización a nivel mundial que tiene Apple, pero en distancias más o menos próximas te permiten encontrar cualquier objeto antes de que sea demasiado tarde.

La más conocida de todas es el Tile Mate (2024), que además y aprovechando que ya está en marcha el Amazon Prime Day, ha rebajado y mucho su precio.

Tile Mate (2024) Este pequeño localizador Bluetooth es ideal para encontrar llaves, mochilas o bolsos perdidos.

Localización cerca y también lejos con la red Tile

Este localizador Bluetooth está pensado precisamente para el día a día, para gente real con despistes reales, y lo mejor es que su funcionamiento es tan sencillo como efectivo: lo colocas en el objeto que no quieres perder de vista y, a partir de ahí, la magia la hace la app de Tile.

Su principal baza es la versatilidad: cualquier objeto que pueda perderse o quedarse olvidado en un rincón es candidato a llevar un Tile. Y si eres de los que viajan mucho, tener uno en la maleta puede ahorrarte un buen susto en aeropuertos o estaciones.

Una vez emparejado con tu móvil, el Tile Mate se gestiona desde la app, disponible tanto para Android como para iPhone. Si no encuentras el objeto al que lo tienes enganchado, basta con abrir la app y hacer que el Tile suene.

El timbre es lo suficientemente potente como para escucharlo entre cojines, debajo de la cama o incluso en otra habitación. El rango de Bluetooth llega hasta los 76 metros en condiciones ideales, lo que cubre de sobra la mayoría de casas y oficinas. Si el objeto está cerca, lo vas a encontrar rápido.

Ahora bien, ¿qué pasa si el Tile está fuera de alcance? Aquí entra en juego una de las funciones más interesantes: la red de la comunidad Tile. Si el objeto se pierde fuera del rango de tu móvil, la app te muestra la última ubicación conocida en el mapa. Pero lo realmente útil es que, si alguien con la app de Tile pasa cerca de tu Tile perdido, la ubicación se actualiza automáticamente y de forma anónima. Así, aunque hayas dejado la mochila en una cafetería o se te haya caído la cartera en la calle, tienes muchas más posibilidades de recuperarla gracias a la colaboración de otros usuarios.

Además, el Tile Mate permite la localización bidireccional. Si lo que pierdes es el móvil, solo tienes que pulsar dos veces el botón del Tile y tu teléfono empezará a sonar, incluso si lo tienes en silencio. Esta función, que parece un detalle menor, en la práctica resulta salvavidas para quienes suelen dejar el móvil en cualquier parte de la casa. Y si tienes asistentes de voz como Alexa, Google Assistant o Siri, puedes pedirles que localicen tu Tile con un simple comando, sin necesidad de buscar el móvil.

El sistema de notificaciones también añade valor al día a día. Si tienes la suscripción Premium, recibirás alertas inteligentes cuando te alejes del objeto al que tienes enganchado el Tile, ideal para despistados que suelen salir de casa sin la cartera o el bolso. Además, la suscripción incluye el historial de ubicaciones de los últimos 30 días y la opción de reembolso en caso de no poder recuperar el objeto, lo que aporta un extra de tranquilidad.

La batería no es reemplazable, pero dura hasta tres años, así que puedes olvidarte de recargar o cambiar pilas durante mucho tiempo. Cuando el Tile se agote, la propia app te avisa y te orienta sobre cómo reciclarlo correctamente, un detalle que se agradece para quienes se preocupan por el medio ambiente. Y si por casualidad pierdes algo y quien lo encuentra escanea el QR del Tile, puede contactarte directamente para devolvértelo, siempre que hayas añadido tus datos en la app.