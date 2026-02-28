Terraza a punto para la primavera con este conjunto de muebles de jardín muy barato

Ya hace varios años que nos quedó claro que quien tiene terraza, un pequeño balcón o cualquier espacio al aire libre, tiene un tesoro. De hecho, hemos aprendido a sacarle el máximo partido por muy pequeño que sea. Así que, ahora que estamos a punto de entrar en el mes de la primavera, tenemos que empezar a pensar en tenerlo todo listo para disfrutar al aire libre.

Unas sillas y una pequeña mesa son muebles básicos para poder tomar un vermú, leer o, simplemente, salir a tomar el aire estando en casa. Precisamente en Aliexpress hemos encontrado un conjunto que cumple con esos requisitos y, además, es barato.

Este conjunto de jardín está formado por 4 piezas. Aliexpress

Y es que el mobiliario de jardín ha disparado su precio en los últimos años, dada la tendencia a aprovechar estos espacios dentro de las casas. Por ello, este conjunto de 4 asientos (uno doble y dos individuales) y una mesa, nos parece perfecto por menos de 150 euros. Además, a partir del 1 de marzo, el código CDES13 permite conseguir un descuento de 13 euros en compras superiores a 99 euros, con lo que puedes beneficiarte con este conjunto.

Además de que es bastante adaptable a muchos espacios, este conjunto es cómodo y está pensado para exteriores. Su tela es transpirable para evitar la sudoración en los días más calurosos y su marco de acero con revestimiento antioxidante alarga su vida útil con polvo e, incluso, en condiciones adversas.

También nos ha convencido por su fácil limpieza, tanto de las sillas como de la mesa de vidrio templado.

Cómo proteger los muebles de jardín

Aunque ahora viene la época de mayor uso, es indispensable cuidar los muebles de jardín para alargar su vida útil y su buen estado. Por ello, antes de que empiece la primavera es muy aconsejable realizar una limpieza en profundidad de nuestras pertenencias.

Y, una vez que ya no los usemos tanto, es aconsejable almacenarlos bajo una funda impermeable que los protege de las inclemencias y del los daños del sol.