La taza de Chip de la 'Bella y la Bestia' suele agotarse, pero hay 'stock' y además de oferta

Los que somos fanáticos de algo sabemos que nos tienen ganados con el merchandising. Y es que no hay nada que nos guste más que poder decir a los 4 vientos que somos fans de una película, una serie, un videojuego o un cantante. Marcas como Lego lo saben muy bien, puesto que han creado sets de construcciones emblemáticos, como Barad-Dur de El Señor de los Anillos, que está en oferta black.

Aunque hay objetos de coleccionista que requieren cierta inversión, hoy te acercamos un pequeño capricho que te va a robar el corazón: la taza de Chip, el adorable personaje de La Bella y la Bestia que siempre se agota. Pero hoy estás de suerte: hay stock y está de oferta en Amazon.

¿Quién no ha querido tener a Chip? Amazon

Aunque puede parecer una compra sin importancia, este personaje ha visto crecer a generaciones con las diferentes versiones de la película. Y todos lo hemos tenido claro: es adorable, incluso con su grieta. Así que, si siempre has soñado con tener a Chip en tu alacena (o sabes de alguien que así lo sienta), ahora es el momento.

Tengo que reconocer que yo la tengo de adorno en el salón. Me encanta como queda y no quiero arriesgarme a que del uso se estropee. Sin embargo, está fabricada para poder beber de ella (que no cunda el pánico: en este caso, la grieta es falsa). De hecho, tiene un material duradero y es perfecta para té, café o, incluso, chocolate.

¿No te parece que la Navidad es el mejor momento para disfrutar de la merienda en esta preciosa taza? Lo mejor de todo es que ahora no llega a los 12 euros, por lo que también es perfecto para regalar como detalle extra o para el amigo invisible.

Más de Chip

Además del modelo clásico, en Amazon hemos encontrado otro que también es ideal, puesto que recrea el momento en el que Chip enseña cómo hace burbujas. Y, además, en Aliexpress está disponible el conjunto de taza y tetera de madre e hijo en la película.

¿Cuál es tu siguiente adquisición para la colección?