El taladro de Lidl es sensación: compite contra las mejores marcas, pero el precio es mucho más barato

Si estás cansado de atornillar a mano, con esta taladradora de formato compacto y batería recargable te olvidarás del tedio de los tornillos.

Si te gusta el bricolaje y estás buscando una herramienta que te facilite la vida en casa, seguro que conoces la importancia de contar con un buen equipo. Hoy quiero hablarte de una joya que ha llegado a mis manos y que me ha sorprendido gratamente por su desempeño.

Se trata de un taladro atornillador inalámbrico de la marca Parkside, un aliado perfecto para tener siempre a mano en cualquier tarea doméstica. Es de esos dispositivos que, una vez que empiezas a usar, te preguntas cómo has podido pasar tanto tiempo trabajando sin él.

Ahora mismo puedes hacerte con este taladro atornillador inalámbrico de Parkside por menos de 48 euros en LIDL. Es una oferta bastante buena si pensamos en lo útil que resulta para montar muebles, colgar cuadros o cualquier pequeño apaño que surja.

Lo que más me gusta de este modelo es que, a pesar de ser compacto, tiene una fuerza capaz de dejarte helado. Su diseño está pensado para que sea ligero y fácil de manejar, incluso cuando tienes que trabajar en ángulos un poco incómodos o difíciles.

Motor sin escobillas con menor desgaste

Además, su motor es una maravilla de la tecnología actual. Al no tener escobillas, el desgaste es muchísimo menor, lo que se traduce en una vida útil mucho más larga. Es una ventaja que se nota cuando llevas tiempo dándole caña al equipo.

La batería también cumple con creces lo que promete. Gracias a su tecnología de iones de litio, puedes estar trabajando durante un buen rato sin preocuparte de quedarte a medias en mitad de un tornillo importante, algo que agradeces un montón.

Otro detalle genial es la libertad que te da al no depender de cables. Olvídate de buscar enchufes por toda la habitación o de tirar de alargadores incómodos. Simplemente lo coges, ajustas la broca y te pones manos a la obra en un momento.

Por si fuera poco, su agarre resulta muy cómodo. Se siente firme y equilibrado en la mano, lo cual es clave para que el trabajo sea preciso. Nada peor que un taladro que vibra demasiado o que resulta pesado tras usarlo solo diez minutos.

Si quieres mejorar tu kit de herramientas, esta es una compra muy acertada. Es un equipo fiable, compacto y a un precio que permite que cualquiera pueda empezar a hacer sus propios proyectos de bricolaje con una sonrisa.