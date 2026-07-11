El sustituto del 'smartwatch': el anillo que reune toda la tecnología que necesitas y la oculta en tu dedo

Si eres un amante de la tecnología, quizá te interese tener un anillo que monitorice tus actividades y te acompañe a todas partes.

Llevar un seguimiento de la salud y la actividad física es algo que hoy día todos tenemos presente, y el anillo inteligente unisex se presenta como una alternativa muy interesante para quienes buscan algo discreto. Se trata de un dispositivo que promete registrar datos de nuestra vida diaria sin necesidad de llevar puesto un reloj grande o una pulsera deportiva que llame la atención.

Su diseño está pensado para que apenas notes que lo llevas puesto, pesando solamente 3,5 g. Fabricado en acero inoxidable y resina, busca ofrecer un equilibrio entre durabilidad y estilo, permitiendo que realices cualquier tipo de actividad desde trabajar hasta practicar deportes intensos sin sentir ningún estorbo en tu dedo.

Si te interesa probar esta tecnología, te comento que este anillo cuesta menos de 80 euros en Amazon, donde además dispones de envío Prime. Es una propuesta muy competitiva si valoras tener tus datos bajo control sin hacer una inversión excesiva en otros dispositivos de gama alta.

Para quienes se preocupan por el control de sus constantes, este pequeño accesorio incluye sensores que monitorean durante las 24 horas la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la temperatura corporal. Además, ofrece estimaciones del estrés y un desglose de la calidad del sueño, todo para entender mejor cómo descansa tu cuerpo durante la noche.

Hasta 170 modos deportivos

La versatilidad es otro punto que le beneficia, contando con más de 170 modos deportivos distintos para registrar tu ejercicio. Gracias a su certificación IP68, puedes nadar, ducharte o lavarte las manos tranquilamente, ya que está diseñado para soportar el contacto con el agua sin que tengas que quitártelo a cada momento.

Me resulta bastante práctico el control por gestos que incorpora. Imagina que puedes pasar de canción mientras haces ejercicio o navegar por tus redes sociales preferidas con apenas un doble toque sobre el dispositivo, evitando tener que sacar el teléfono del bolsillo cuando estás en lugares concurridos o con las manos ocupadas.

La autonomía de la batería es un aspecto fundamental y aquí cumple bien, ofreciendo de 7 a 10 días con una sola carga. Además, el estuche de carga de 200 mAh que viene incluido extiende este tiempo hasta los 30 días, lo que resulta excelente para olvidarse de buscar un enchufe durante las vacaciones.

Un detalle que suele gustar mucho es que el uso de la aplicación QRing no requiere ninguna suscripción mensual. Todo lo que registras se vuelca directamente a tu teléfono, ya sea Android o iOS, permitiéndote consultar los datos de salud de forma gratuita y directa desde el primer día que lo vinculas.

Antes de lanzarte a comprarlo, recuerda medir bien tu dedo para elegir la talla correcta, algo esencial para que el anillo encaje a la perfección. Con todas estas funcionalidades integradas en un tamaño tan compacto, es una opción a considerar si buscas eficiencia y sencillez en el cuidado de tu día a día.