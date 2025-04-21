Expertos de la Clínica Mayo lo recomiendan: "Podría ayudar a reducir el dolor"

El Omega 3 es un nutriente presente en muchos alimentos, sobre todo en el pescado.

Hay suplementos que tienen una sólida evidencia científica detrás, como avalan estudios de instituciones de prestigio.

No todos los suplementos vitamínicos y de otro tipo son estrictamente necesarios, ni todos tienen evidencia científica que avale sus supuestos beneficios, pero algunos sí que llevan detrás los suficientes estudios como para asegurar que tomarlos tiene sus ventajas, y uno de ellos es el aceite de pescado.

Dicho así, puede sonar incluso repulsivo, pero nada más lejos de la realidad: este alimento, riquísimo en Omega 3, se vende en forma de cápsulas bajo distintas marcas y formatos, y es que no todo el mundo puede consumir la suficiente cantidad de pescado en su dieta, sobre todo al precio al que está actualmente.

Omega 3 Aceite de pescado Gloryfeel (400 cápsulas) Estas cápsulas aportan cantidad suficiente de omega 3, y con dosis para más de un año.

Entre las entidades de prestigio que avalan la toma de aceite de pescado por la cantidad de Omega 3 que aporta está la Clínica Mayo, una de las más sólidas del mundo. De este nutriente dice que "Los estudios sugieren que los suplementos de aceite de pescado podrían ayudar a reducir el dolor, mejorar la rigidez matutina y aliviar la sensibilidad en las articulaciones en las personas con artritis reumatoide".

La Universidad de Harvard tiene también algunas publicaciones sobre él, en concreto sobre su relación para aliviar o evitar cardiopatías.

Además de para el dolor y la rigidez articular, también hay evidencia que indica que ayuda a reducir los triglicéridos y el colesterol HDL, entre otras cosas.

Hay que decir que la artritis, atrosis y distintas formas de color articular son muy comunes en todo el planeta, y afectan sobre todo a personas de avanzada edad, pero también a otras que sufren algún tipo de enfermedad degenerativa o lesión traumática.

Sobra decir que, como sucede con prácticamente todos los nutrientes, se puede obtener con una dieta equilibrada. En este caso, el Omega 3 está presente en grandes cantidades en alimentos como el salmón, pero por desgracia el consumo de pescado fresco no para de caer, sobre todo entre los más jóvenes.

Esto hace que, como alternativa, sea recomendable quizás suplementar la dieta con este tipo de cápsulas, al igual que sucede con otro tipo de nutrientes, ya sean vitaminas, proteínas y más, sobre todo si ya has empezado a sufrir dolor.

Dicho esto, si crees que puedas estar desarrollando algún tipo de enfermedad o dolencia a largo plazo, siempre es lo más recomendable visitar a tu médico de cabecera y pasar por un especialidad que pueda averiguar más sobre ella.