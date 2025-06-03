Stitch está de moda: este set de Lego para construirlo está de oferta y no es el único kit de la marca rebajado

El 'live action' del personaje ha popularizado su 'merchandising', pero el set de construcción de Lego ya era uno de los favoritos y ahora está en oferta junto con otros.

Hemos tenido que esperar casi a mitad de año para tener el mejor estreno cinematográfico del 2025. Lo ha conseguido el nuevo live action de Disney, Lilo&Stitch, con 5,7 millones de euros recaudados el fin de semana que llegó a los cines. Y sigue triunfando en su segunda semana en taquilla. Con esta producción, Disney refuerza su apuesta por los remakes... y por el merchandising.

Y es que el adorable personaje ha despertado pasiones y son muchos lo que quieren conseguir algunos objetos protagonizados por Stitch. Aunque hay de todo tipo, hemos encontrado la opción perfecta: el lego del protagonista de la película que no puede ser más encantador. Y, lo mejor de todo, ahora está rebajado en algunos ecommerce para aprovechar la fiebre por el live action.

Con 730 piezas, este set de construcción de Lego permite recrear al popular personaje en una imagen comiendo un cucurucho de helado. No se trata de una figura estática, puesto que hay partes del cuerpo que son móviles, como las orejas, la cabeza y una mano.

Eso sí, dado el número de piezas y su pequeño tamaño, este set no es adecuado para niños menores de 9 años. Este kit, que ya era popular entre los amantes de Lego, se ha popularizado más aún con el estreno de la nueva cinta de Disney.

Más sets de Lego rebajados

Aunque el kit de Stitch es uno de los más demandados ahora, no es el único en oferta que hemos encontrado en diferentes tiendas para disfrutar de los sets de construcción de Lego. Bajo estas líneas, una selección de nuestros favoritos tanto para jugar con los más pequeños como para coleccionistas. Spoiler: es muy difícil elegir solo uno.

Lego del Sombrero Seleccionador, de Harry Potter, de 117 a 96 euros en Carrefour.

¿Qué casa te asignará el Sombrero? Amazon

Caja de construcción de 750 piezas, de 50 euros a 45 en Amazon.

Lego Classic caja 750 piezas. Amazon

Icons Ramo de Rosas por de 49,19 a 59,99 euros, en Fnac