Sin cables y con carga Tipo C: el ventilador portátil de Xiaomi que te acompaña por toda la casa este verano

Si quieres dejar de pasar calor sin tener que poner el aire acondicionado en casa pero no dispones de mucho espacio para un ventilador, mira esta oferta.

El calor del verano puede ser bastante agobiante cuando estás en casa, pero el ventilador portátil Xiaomi Smart Desktop Air llega para cambiar las reglas del juego. Este dispositivo no solo cumple su función de refrescar, sino que lo hace con un estilo tan limpio y moderno que encaja en cualquier rincón, desde el escritorio de tu oficina hasta la mesita de noche.

Es una maravilla de la ingeniería pensada para mejorar la circulación del aire. Con una potencia capaz de cubrir grandes áreas gracias a su flujo de 1180 m3/h y un alcance de 10 metros, garantiza que el frescor llegue a cada esquina de la estancia de forma rápida y eficiente. ¡Menuda diferencia se nota al encenderlo!

Si te ha convencido para mejorar tu confort, puedes encontrar este ventilador Xiaomi Smart Desktop Air en AliExpress por poco más de 60 euros con envío rápido desde España. Es una opción muy atractiva para quienes buscan un aliado contra el bochorno sin tener que hacer una gran inversión.

Lo mejor es su versatilidad, ya que se adapta a lo que necesites en cada instante. Gracias a su oscilación tridimensional automática de 120 grados en horizontal y 100 grados en vertical, el aire se distribuye de manera uniforme por toda la habitación, eliminando esas zonas muertas donde el aire parece estancarse.

Un ventilador que cabe en cualquier parte

Además, su diseño compacto es otro punto a favor, ocupando apenas la mitad de una hoja A4. Al ser ligero y contar con un asa trasera, llevarlo contigo de una habitación a otra es pan comido. No importa si estás en el salón o en el dormitorio, siempre tendrás una brisa suave acompañándote.

El funcionamiento es otro de los detalles que cuida al máximo. Con un nivel sonoro de apenas 28,4 dB, es prácticamente imperceptible, lo que resulta ideal si necesitas concentrarte mientras trabajas o si prefieres dormir con él encendido. No será una distracción, sino un alivio constante.

Otro aspecto muy práctico es su puerto universal de tipo C, que te permite cargarlo de múltiples formas. Puedes usar el adaptador de 18 W que incluye o incluso una batería externa. Por ejemplo, con una power bank de 10 000 mAh podrías tener hasta 26 horas de autonomía, lo cual es perfecto si te mueves mucho.

Si te gusta la tecnología, te encantará saber que permite un ajuste de precisión con hasta 100 velocidades distintas a través de la aplicación, además de ser compatible con el control por voz. Es un gustazo poder regular la intensidad exacta que te apetece en cada momento sin mover un solo dedo.

Por último, hay que destacar su eficiencia energética, con un consumo de apenas 1,3 kWh para que te refresques durante el verano sin preocupaciones. En definitiva, este ventilador equilibra potencia, diseño y una gran facilidad de uso, convirtiéndose en un accesorio imprescindible para sobrellevar los meses de más calor.