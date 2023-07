Esta es la silla de ratán más bonita de Ikea para apostar por el material más deseado entre los decoradores

Apostar por muebles funcionales, estéticos y que, además, encajen con el resto de los accesorios es nuestro objetivo cuando estamos inmersos en la decoración de nuestra casa. Los muebles mini de menos de 30 euros con gran capacidad que ayudan a aumentar el espacio en casa son nuestros favoritos, pero también nos encantan los conjuntos de comedor, en especial, las sillas. A estas les pedimos que sean cómodas, pero también bonitas. E Ikea tiene un modelo que es la combinación perfecta de ambas características.

Se trata del modelo Nilsove, una preciosa silla con reposabrazos de ratán, perfecta para los hogares con una decoración natural de estilo nórdico destinada a favorecer la luminosidad. También es perfecta para casas a medio camino entre esta primera corriente decorativa y el minimalismo, con una apuesta por la paz, la sencillez y la tranquilidad. Así, nos ha encantado porque podemos combinarla con tonos blancos, con madera, rafia y otros tejidos y colores naturales. Y lo mejor de todo es que, además de práctica, es bonita.

La estructura es fuerte para aguantar hasta 120 kilos. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Silla Nilsove Descripción: Silla con reposabrazos y respaldo redondo de ratán y con estructura de patas blanca. Marca: Ikea Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 119 Imagen:

Característica por sus formas redondeadas y sus motivos minuciosos, el punto fuerte de la silla Nilsove es que cada unidad es única: el trenzado de ratán y bambú que da forma al respaldo está tejido a mano por expertos artesanos, por lo que no hay una igual a otra. Pero, no por ello es menos resistente, pues el asiento cuenta con una estructura plástica de color blanco que sujeta el peso (hasta 110 kilos comprobados) al tiempo que el asiento es estable y rígido para evitar fracturas que estropeen la apariencia.

Además, el reposabrazos se ha diseñado para proporcionar un buen apoyo cuando te relajes, pero permitir que te acerques a la mesa cuando comas gracias a una altura pensada para que no interfiera en el movimiento. Y, no, a pesar de la estructura potente y resistente con la que ha sido diseñada, no hay que preocuparse por el peso, pues se trata de una silla ligera fácil de mover. Eso sí, esta propuesta no incluye cojín, aunque sí la recomendación del fabricante del modelo adecuado para adaptarse, el Norna.

La silla de ratán superventas de Ikea

Aunque hemos escogido este modelo porque nos parecía ideal para cualquier rincón interior, ya sea el comedor, el estudio o un siento extra en el dormitorio para calzarnos (¡o dejar la ropa!), esta silla no es la favorita de los usuarios de Ikea. El título lo ostenta otro sillón, el Agen, una pieza completa de ratán trenzado natural tan bonito como cómodo, pues, a diferencia del anterior, sí incluye cojín de color blanco para aportar confort durante todo el tiempo que decidamos usarlo. Además, el precio es ligeramente más barato que el de Nilsove, que cuesta 119, pudiendo ahorrar casi 50 euros si apostamos por la silla superventas que arrasar entre los amantes de la tienda sueca.

Es el modelo que, actualmente, más compran los clientes de Ikea. Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Sofá Agen Descripción: Sillón de ratán tejido a mano de color natural que incluye cojines blancos. Marca: Ikea Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 69.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Ikea y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.