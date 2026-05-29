Si trabajas con ratón y teclado, esta pelota es perfecta para prevenir lesiones en la muñeca

Si estás mucho tiempo frente al ordenador con el ratón en la mano puede que notes tirones en tu muñeca o los dedos, pero esta pelota puede salvarte.

A veces, entre reunión y reunión o tras un buen rato escribiendo frente al ordenador, noto cómo los dedos y las muñecas se me quedan entumecidos. Es una molestia muy típica de nuestro estilo de vida actual, pero he encontrado una forma estupenda de darle un respiro a mis articulaciones sin tener que parar lo que estoy haciendo.

Esta bola giroscópica es un invento curioso que, además de ayudarnos a fortalecer los músculos, tiene un punto hipnótico. El funcionamiento es sencillo: empujas siguiendo la flecha y, gracias al mecanismo interno que trae, se pone en marcha sola. Es una manera genial de liberar tensiones mientras te centras en otra tarea importante.

Puedes conseguir esta pelota para ejercitar la mano por menos de 2 euros en AliExpress. Es una cifra casi simbólica para el alivio que aporta a largo plazo, sobre todo si pasas muchas horas con el ratón o el teclado. Me parece un detalle perfecto para tener siempre a mano en el escritorio.

Lo que más me divierte es que, a medida que la haces girar más rápido, se ilumina con cinco tonos distintos. Es como tener una pequeña discoteca en la palma de la mano, y lo mejor es que no necesita pilas ni cables. Se alimenta exclusivamente del movimiento que tú mismo imprimes con la muñeca.

Ideal si trabajas en casa o una oficina

Mucha gente piensa que esto es solo para deportistas de élite, como escaladores o jugadores de bádminton, pero nada más lejos. Si trabajas en una oficina y notas esa pesadez típica en el antebrazo, te aseguro que notarás la diferencia en pocos días. Es un ejercicio suave pero muy efectivo para los ligamentos.

Otro punto a su favor es que resulta totalmente silenciosa. Puedes estar dándole vueltas mientras escuchas un podcast o hablas por teléfono sin que el zumbido distraiga a nadie. Se agradece mucho que no genere ese ruido molesto típico de otros accesorios deportivos, lo que permite usarla en cualquier situación.

Su diseño es otro gran acierto, ya que es bastante compacta y minimalista. La puedes guardar en el bolsillo del pantalón o en cualquier rincón de la mochila sin ocupar espacio. Es ligera, robusta y, sobre todo, muy cómoda cuando decides que es el momento de estirar los músculos un poco.

Cuidar de nuestras muñecas es algo que solemos dejar de lado hasta que empiezan los dolores persistentes. No hace falta esperar a tener molestias para empezar a usarla, ya que actúa como una forma preventiva muy eficaz. Incorporar este pequeño hábito a tu rutina diaria no te costará ningún esfuerzo extra.

Es de esos accesorios que, por muy poco dinero, terminan siendo imprescindibles en la mesa de trabajo. Te ayuda a mantener las manos activas, mejora la circulación y, sinceramente, es bastante entretenido ver cómo se encienden los colores. Dale una oportunidad a tus manos, que bien lo necesitan.