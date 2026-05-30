Si te da pereza echarte protector, este 'stick' es para ti: rápido de aplicar y resistente al agua

En verano es especialmente importante usar protector solar. Todo el año en realidad, pero en verano más porque hay más horas de sol y la radiación ultravioleta es mucho más fuerte, así que hay que incorporar su aplicación a la rutina, por apretada y difícil que sea ésta. No todo el mundo puede o quiere, así que es importante que el protector sea lo más fácil de aplicar posible, y por eso están a la venta ya en muchos formatos, como el spray y también el formato 'stick'.

Este último ayuda mucho, sobre todo para aplicarlo en la cara, una de las zonas más expuestas y donde las machas se notan más. En unos segundos, puedes aplicarlo sin problemas estés donde estés, y los hay a precios bastante atractivos. Por ejemplo, Rilastil vende uno de SPF 50+ por apenas 7 euros, una rebaja considerable desde los 12,50 euros que costaba antes.

No solo el 'stick' facilita mucho el llevarlo encima y usarlo, sino que además este producto en concreto es invisible –vamos, que no te pinta la cara de blanco– y resistente al agua.

Lógicamente, para que el envío te salga gratis tienes dos opciones, como siempre en Amazon: o bien haces un pedido de más de 35 euros o eres usuario Prime.

Una cosa buena, más allá de todo lo mencionado, es que lo aplicas directamente sobre la piel, sin mancharte las manos, sin necesidad de untar ni frotar. Justo lo que muchos buscamos cuando nos da pereza usuar cremas densas o cuando queremos reaplicar sobre el maquillaje sin estropearlo. Lo puedes llevar en el bolso, en el bolsillo o en la mochila y usarlo en cualquier momento, sin necesidad de ir al lavabo a lavarte las manos después.

Es ideal para repasar la protección en la nariz, las orejas, los pómulos, alrededor de los labios, o en cualquier zona que tiende a quemarse más o a mancharse con el sol. Rilastil lo recomienda especialmente para pieles sensibles, zonas hiperreactivas al sol, cicatrices, estrías o manchas pigmentarias, ya que su fórmula está diseñada con respeto por el entorno y la piel.

La protección es muy alta, SPF 50+, con filtros que actúan tanto sobre los rayos UVB como UVA, lo que significa que estás cubierto frente a quemaduras, envejecimiento prematuro y otras alteraciones provocadas por la exposición solar. Además, es resistente al agua, perfecto para días de playa, piscina o cuando sudas mucho en el entrenamiento.

Pero lo que realmente diferencia este stick es su PRO-DNA Complex, un conjunto de extractos botánicos específicos con acción antioxidante. Estos ingredientes no solo protegen, sino que también ayudan a mantener la elasticidad natural de la piel y a combatir los efectos del estrés oxidativo provocado por el sol. El extracto de Schisandra Chinensis, por ejemplo, aporta flexibilidad y vitalidad a la piel expuesta.

El producto es hipoalergénico, no comedogénico, sin parabenos, sin conservantes y sin perfume, lo que lo hace muy adecuado para pieles reactivas o sensibles. Además, es apto para toda la familia y para cualquier tipo de piel. Con 8,5 g, su tamaño es lo suficientemente cómodo para llevarlo a todas partes, y aunque no es un producto barato, su uso es muy eficiente: se necesita poco y bien aplicado rinde bastante.