Si sueñas con un frigorífico americano, deja de hacerlo: es mucho más barato de lo que piensas
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Cuando se trata de un frigorífico, cuanto más espacio tenga, mejor; y éste de Cecotec no solo es muy espacioso, sino también muy práctico.
¿Cuántas veces has abierto la nevera buscando ese yogur o el cartón de leche y te has encontrado con un Tetris imposible? A mí me pasaba constantemente. Ese desorden donde nada encaja acaba pasando factura, sobre todo cuando haces la compra grande de la semana y parece que intentas hacer magia para que todo quepa.
Por suerte, he estado echando un ojo a opciones que realmente merecen la pena y he dado con una solución que cambia las reglas del juego en la cocina. Se trata de un modelo que combina espacio, eficiencia y un diseño bastante elegante sin que tengas que vender un riñón para permitírtelo.
El frigorífico Bolero CoolMarket SBS 430 de Cecotec se puede encontrar ahora mismo en su web oficial por 499 euros. Es un precio estupendo si piensas en todo lo que ofrece, sobre todo porque no es sencillo dar con un aparato de estas dimensiones que mantenga un coste tan ajustado.
Lo que más me gusta es su capacidad de 430 litros. Es una auténtica gozada poder colocar la compra sin jugar a encajar piezas de puzle. Además, cuenta con un motor inverter plus que gestiona la temperatura interior de forma inteligente. Esto se traduce en que el motor trabaja justo lo necesario, ahorrando un buen pellizco en la factura de la luz cada mes.
Capacidad de sobra y diseño americano
¿Eres de los que se queda mirando la puerta abierta pensando en qué comer? Pues este modelo incorpora una alarma que te avisa cuando lleva demasiado tiempo abierta. Parece una tontería, pero ayuda un montón a evitar que se pierda el frío y, de paso, a que el compresor no sufra innecesariamente.
Otra cosa muy práctica es su display en la puerta. Puedes ver y controlar la temperatura sin abrirlo, así que mantienes el frío intacto dentro. También incluye funciones de congelado y refrigeración rápida, perfectas para esos días en los que llegas con la compra y quieres que todo se enfríe cuanto antes.
Y si eres de los que viaja bastante, el modo vacaciones es un salvavidas. Ajusta la temperatura a unos niveles mucho más eficientes para cuando no vas a estar en casa durante una temporada larga, lo que ayuda a que el consumo sea mínimo mientras estás fuera.
Si te preocupa el gasto energético, también tiene un modo eco bastante interesante. Se nota que han pensado en cada detalle para que el uso diario sea cómodo y, sobre todo, responsable con el bolsillo. No es solo un electrodoméstico grande, es una herramienta que facilita mucho el día a día.
Al final, renovar este tipo de aparatos siempre da un poco de pereza, pero cuando ves que ganas orden, ahorras energía y te olvidas de esos problemas de espacio, la verdad es que merece mucho la pena. Si necesitas un cambio en tu cocina, este frigorífico cumple con lo prometido con creces.