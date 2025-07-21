Este sérum blanqueador actúa de noche y funciona en tres semanas

El blanqueamiento dental profesional es uno de esos tratamientos que suenan, a partes iguales, a promesa de sonrisa de anuncio y a dolor de cartera. Quien haya pisado alguna vez una clínica dental preguntando por un blanqueamiento sabrá que el proceso es profundo, sí, y con resultados visibles en pocas sesiones, pero también cuesta lo suyo.

No todo el mundo puede ni quiere invertir tanto solo para tener los dientes más blancos. Por eso, de un tiempo a esta parte, han explota-do las alternativas más asequibles que prometen resultados aceptables desde casa, y una de ellas está al alcance de cualquiera. Es un sérum blanqueador de Colgate que promete resultados en tres semanas.

El precio es casi ridículo, de solo 17 euros, aunque es probable que tengas que mantener el tratamiento blanqueador durante algo más de lo que dura el primer envase de 2,5 ml.

Obviamente, los resultados puede que no sean los mismos que con una limpieza y blanqueamiento profesional, pero por el precio que tiene es un buen primer paso para cualquier persona preocupada por el aspecto de su esmalte.

Fácil de aplicar y actúa durante la noche

Este sérum de Colgate responde justo a esa demanda creciente de productos blanqueadores fáciles de usar, seguros y con resultados visibles, pero sin la barrera del precio. Lo interesante de este sérum es que aprovecha el momento más tranquilo y “olvidable” del día para actuar: la noche.

No interfiere con tu rutina diaria ni te obliga a usar férulas o tiras incómodas durante el día. El concepto es muy simple: aplicas el sérum después de cepillarte los dientes por la noche y dejas que actúe mientras duermes. Nada de luces LED, ni temporizadores ni instrumentos raros, solo un pequeño tubo y un aplicador que recuerda bastante a un pincel de esmalte de uñas.

El funcionamiento es casi tan sencillo como sus instrucciones. Tras el cepillado nocturno, asegúrate de tener los dientes secos –aquí está el verdadero truco de la aplicación: si los dientes están secos, el sérum se pega mejor y cubre toda la superficie–. Aplicas una capa fina sobre la parte frontal de los dientes.

El producto crea una suerte de “película” o barniz invisible que se adhiere al esmalte y, durante toda la noche, va liberando ingredientes de acción blanqueante. Para los más impacientes: no notas sabor raro, ni sensación pegajosa ni nada molesto. De hecho, la gran ventaja es que ni te acuerdas de que lo llevas puesto salvo quizá al despertarte, cuando toca cepillarse de nuevo y eliminar suavemente cualquier resto.

Agentes blanqueadores que son efectivos, pero no milagrosos

¿Y qué lleva este sérum y cómo consigue ese efecto? Su fórmula incluye peróxido de hidrógeno, el mismo principio activo —aunque en menor concentración— que usan los dentistas en las clínicas. La diferencia está en la duración y la intensidad: su acción es mucho más suave y gradual, pensada para minimizar riesgos de sensibilidad dental y permitir su utilización frecuente sin agredir el esmalte ni las encías.

También incorpora polímeros que ayudan a que la película dure y no se disuelva con la saliva, además de componentes que colaboran en la remineralización y cuidado de la superficie dental durante el proceso.

La gran pregunta: ¿realmente blanquea? Aquí conviene ser honesto: no vas a conseguir la sonrisa hollywoodiense que prometen los carteles del metro en tiempo récord, pero sí se nota una clara mejoría en el tono tras unos días de uso constante. El efecto principal es sobre las manchas superficiales causadas por café, té, vino tinto o tabaco, logrando aclarar el esmalte uno o dos tonos y devolver a los dientes un blanco más uniforme y fresco.

Lo curioso del uso nocturno es que, al actuar durante horas sin interferencias, los resultados se acumulan y el proceso es cómodo y progresivo, ideal para quienes buscan discreción y no quieren lidiar con tratamientos agresivos.

Otra ventaja del Colgate Max White Sérum Blanqueador Nocturno es la ausencia de sensibilidad dental para la mayoría de los usuarios. Al liberar el agente blanqueador poco a poco y en concentraciones suaves, es raro experimentar incomodidad incluso si alguna vez notas los dientes sensibles tras productos blanqueadores clásicos. Además, no afecta a coronas, empastes ni fundas, así que puedes usarlo sin miedo a que algunas piezas queden de otro color.