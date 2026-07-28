Sensor de control de temperatura: el secador inteligente que cuida tu pelo está rebajado un 22%

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Pocas cosas hay más frustrantes en verano que ducharte con agua fría y tener que secarte el pelo con un secador convencional, con el que terminas sudando y más acalorado que antes de pasar por la ducha.

Secarte el pelo no es un paso que puedas saltarte, ahora gracias a Cecotec podrás hacer mucho más llevadero este proceso y a un precio que no rompe con tus esquemas este verano.

El secador cuenta con una tecnología que ajusta automáticamente la temperatura para evitar el sobrecalentamiento. Este sistema protege tu cabello y cuero cabelludo mediante un sensor de distancia para controlar el calor.

Protege y cuida tu cabello

Durante el verano gastas dinero en protectores solares, aceites y mascarillas para el sol y la playa, pero todo ese esfuerzo se va al traste cuando usas un secador convencional y abrasas tu pelo.

Esta diseñado para cuidar y mantener la salud de tu pelo durante el secado. Está dotado para facilitarte un secado preciso para lograr un acabado más definido y profesional, su 'Tecnología Plasma' reduce el encrespamiento, y mejora la suavidad y el brillo para lograr ese acabado suave y sedoso que buscas.

Motor Brushless

A diferencia de un secador convencional que basa su secado en un calor abrasivo donde su motor gira despacio, el DryGlam cuenta con un motor Brushless, que proporciona un flujo de aire potente y constante reduciendo el tiempo de exposición de tu cabello al calor.

El secador incluye un difusor para definir y realzar tu rizos con un acabado natural, cuenta con dos velocidades y hasta con tres temperaturas para adaptarse a los tipos de cabello y estilos de secado.

La ciencia del cuidado capular

Según un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology, donde se analizaron la estructura del cabello cuando se somete a diferentes fuentes de calor.

El agua queda atrapada en el núcleo del cabello tras la ducha o un baño en la piscina, si tras esto sometes al pelo a las altas temperaturas por el secado, se crean las denominadas "burbujas capilares". Estas destruyen la queratina haciendo que el pelo se vuelva áspero, sin brillo y lleno de puntas abiertas.

Es importante que comprendas que porque un secador suene mucho no implica que seque más. Es normal que una vez lo pruebes sientas que le falta potencia, pero la clave está en que la temperatura extrema no seca mejor, solo destruye tu pelo.